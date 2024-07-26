Анна Цивилёва: "Технологии ИИ позволяют нам совместить оперативность оказания помощи ветеранам СВО и индивидуальный подход" Заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" выступила на пленарном заседании Всероссийского цифрового форума фонда. 26 июля, 15:30 zaschitniki-otechestva.ru

26 июля состоялось пленарное заседание первого Всероссийского цифрового форума. Мероприятие, организованное фондом "Защитники Отечества" в Грозном, было посвящено актуальному статусу цифровизации фонда, перспективным цифровым трендам страны и вопросам цифровизации мер поддержки ветеранов и семей героев. Важной частью цифровой трансформации фонда "Защитники Отечества" организаторы считают максимальную проактивность, минимизацию сроков оказания и сбора бумажных документов.

Модератором пленарного заседания выступила заместитель Министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Мы подводим итоги огромной работы. На форуме в Грозном более 500 человек – ИТ-специалистов со всей страны, наших сотрудников – работали вместе с представителями государственных ведомств, обсуждая проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации. Для фонда это одно из приоритетных направлений развития. Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ. Но главное, это облегчает жизнь нашим ветеранам, защитникам и семьям героев. Забота о них – наш первый приоритет, Анна Цивилёва.

В заседании также участвовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, министр энергетики Сергей Цивилёв, замминистра труда и социальной защиты России Александр Кожевников, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и гендиректор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак.

Фото © Пресс-служба фонда "Защитники Отечества"

Анна Цивилёва в своем выступлении поблагодарила Минцифры за активную реализацию проектов по цифровой трансформации, в том числе для оказания помощи ветеранам СВО и родным погибших.

Максут Шадаев в своём докладе отметил, что инициативу по внедрению в работу фонда передовых цифровых решений поддержал лично президент. Это первая структура, основной целью которой заявлено персональное, комплексное, проактивное сопровождение граждан.

За этим – будущее цифровизации госуправления. Наша задача – сопровождать ветеранов СВО в удобной для них форме. Важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки. Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение, которое является нашей главной целью, Максут Шадаев

На пленарном заседании были озвучены планы фонда "Защитники Отечества" по развитию цифровых инструментов на ближайшее время. В их число вошли: персонифицированное анкетирование с целью предоставления пользователю репрезентативной выгрузки с необходимыми мерами;

запуск сервиса на получение консультации;

запуск аналитической платформы;

разработка дополнительного навыка консультирования в чат-боте "Робот Макс" по мерам социальной поддержки;

типизация базовых мер социальной поддержки в субъектах Российской Федерации.

Основными задачами форума стали определение потребностей в цифровых сервисах ветеранов и глав семей героев; формирование решений, определяющих проактивность оказания услуг; минимизация сроков и документов для оказания услуг и мер поддержки посредством их сбора по межведомственным запросам; определение целей развития и цифровизации, перспектив на последующий год.

Во второй день форума также состоялась сессия защиты проектов после серии круглых столов: «Обеспечение техническими средствами реабилитации участников СВО и адаптация жилых помещений инвалидов», «Организация содействия в получении мер социальной поддержки», «Первичный прием и сопровождение ветеранов и членов их семей», «Цифровизация услуг и мер социальной поддержки». В них участвовали представители фонда «Защитники Отечества», федеральных ведомств, субъектов РФ, а также ведущие ИТ-специалисты.

Напомним, что фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Его основная цель — персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы Фонда Защитники Отечества оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе: социальной, медицинской и психологической реабилитации, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, помощь в восстановлении документов, профессиональная переподготовка и трудоустройство ветеранов боевых действий. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда "Защитники Отечества" поступило более 1 миллиона 307 тысяч запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 миллиона 165 тысяч уже решены.

Авторы Алексей Берковиц