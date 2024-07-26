Новые возможности для самореализации открыты для участников фестиваля "Таврида.АРТ"

Гости фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" смогут принять участие в образовательной и развлекательной программе с блогерами и экспертами VK, посетить музыкальные квартирники и автограф-сессии со звездами, найти единомышленников с похожими увлечениями в VK Знакомствах, присоединиться к спортивным активностям от VK Фитнеса и конкурсу в VK Клипах. Участников фестиваля ждут выступления артиста лейбла VK Records и специального музыкального гостя от VK — Вани Дмитриенко.

На площадке фестиваля появилось пространство "Место встречи вдохновения": гости фестиваля могут пообщаться и завести новые знакомства, а сервисы VK помогут в этом и дадут творческий импульс. В digital-лесу, который был размещен на территории фестиваля в 2024 году, можно с помощью мини-приложения ВКонтакте зажечь Маяк — арт-объект на территории парка.

Специально для фестиваля "Таврида.АРТ" создан тематический стикерпак с настоящим талисманом арт-кластера — собакой Джесси, а также статусы и обложки ВКонтакте: с их помощью пользователи соцсети могут делиться атмосферой фестиваля. Для всех, кто захочет увезти настроение мероприятия с собой, компания приготовила эксклюзивный мерч из специальной коллекции VK Store, выпущенный в коллаборации с проектом "Арт.Молодость". Участники фестиваля могут присоединиться к интерактивному квесту в сервисе "Другое Дело", опубликовать истории ВКонтакте с хэштегом #VKнаТавриде или вертикальные видео в конкурсе #ВдохновляйсVKКлипами в сервисе VK Клипы и получить подарки.

Обложка © tavrida.art

"Наш фестиваль, как и все проекты «Таврида.АРТ», нацелен на то, чтобы дать как можно больше возможностей для творческих людей. Поэтому на наших событиях мы объединяем лучшие компании и организации, которым созвучна эта идея и которые могут предложить широкий выбор разнообразных опций для творцов. Таврида и VK уже несколько лет являются не только партнерами, но и друзьями. Мы каждый год вместе придумываем что-то новое, и каждый раз эти идеи становятся вдохновением не только для наших участников, но и для нас самих", – говорит руководитель департамента внешних коммуникаций "Таврида.АРТ" Анжелика Якубович.

Обложка © tavrida.art