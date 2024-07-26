В Челябинской области прорвало дамбу, люди спасаются на крышах

В городе Карабаш в Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Об этом сообщает SHOT.

В Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Видео © SHOT

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что дамбу прорвало между насосной и шлюзами водохранилища. Вода очень быстро распространяется, затоплено уже множество домовладений, люди спасаются на крышах.