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26 июля, 17:36

В Челябинской области прорвало дамбу, люди спасаются на крышах

SHOT: В Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища

В городе Карабаш в Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Об этом сообщает SHOT.

В Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Видео © SHOT

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что дамбу прорвало между насосной и шлюзами водохранилища. Вода очень быстро распространяется, затоплено уже множество домовладений, люди спасаются на крышах.

Киалимское водохранилище — водоём на границе Карабашского и Миасского городских округов, созданный в 1979 году в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим. Является гидрологическим памятником природы областного значения.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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