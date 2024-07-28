Возле городского вокзала Шелепиха реконструируют свыше 1,4 км дорог

В Москве дополнительно реконструируют свыше 1,4 километра дорог, чтобы обеспечить городской вокзал Шелепиха необходимой транспортной инфраструктурой. Общая строительная готовность этапа в настоящее время составляет 47%.

Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети и устройство газонов на площади две тысячи квадратных метров. Окончание работ на этом этапе, согласно госконтракту, намечено на декабрь. Рядом с городским вокзалом создают боковые проезды, съезды к жилой застройке, разворотный, заездной карман, полосы разгона, а также обустраивают тротуары с покрытием из гранитной плитки и асфальтобетона. Сейчас подрядная организация выполняет работы по переустройству тепловых сетей и дождевой канализации. Кроме того, идёт подготовка территорий к дальнейшей укладке асфальтового покрытия.

В рамках обеспечения технологической части городского вокзала Шелепиха уже проложили 2,42 километра дорог, которые связали микрорайон Мукомольного проезда со Звенигородским шоссе. Помимо этого железнодорожный путепровод над Шмитовским проездом переконструировали в автодорожный, рядом построили новый автомобильный путепровод, а улицы преобразовали. При этом во время строительства автомобильного и реконструкции железнодорожного путепроводов не пришлось останавливать движение транспорта по соседним ж/д путям и территории Шмитовского проезда.

В 2025 году планируется достроить путепровод на Береговом проезде. Благодаря этому удастся соединить сразу три района столицы — Пресненский, Филёвский парк и Хорошевский, что улучшит транспортную доступность различных объектов для многих горожан. В целом создание городского вокзала Шелепиха представит жителям столицы новые альтернативные маршруты до одноимённой станции метро БКЛ, пассажирских платформ Тестовская МЦД-4 и Шелепиха, а также Деловой центр МЦК. Улучшится транспортная доступность и "Москвы-Сити".