Названы сроки полного обновления музея-заповедника "Коломенское"

В Москве продолжаются благоустройство и реабилитация части территории музея-заповедника "Коломенское". Это одно из самых знаковых исторических мест столицы и одно из самых любимых мест отдыха горожан, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Каждый год "Коломенское" принимает более пяти миллионов гостей, однако за последние 30 лет в парке почти не было каких-либо работ по благоустройству. В результате инфраструктура устарела как физически, так и морально. В связи с этим было принято решение начать серьёзный проект реабилитации музея-заповедника. Первым этапом стала набережная, работы пройдут на площади более 24 гектаров. Завершить их планируется до конца года.

"Будет красивая набережная, места для семейного отдыха, для детей, занятий спортом", — подчеркнул Собянин.

Вместе с реабилитацией "Коломенского" стартовала масштабная реставрация исторических объектов. В порядок приведут 13 из 17 исторических объектов, находящихся на территории музея-заповедника. Всё займёт три этапа, завершить последний планируется до 2026 года.

Музей-заповедник "Коломенское" расположен на площади 255 гектаров. Там находятся памятники архитектуры федерального значения, в том числе церковь Вознесения Господня — объект всемирного наследия ЮНЕСКО и один из первых каменных шатровых храмов в России. Музейные фонды хранят 170 тысяч экспонатов, а в выставочных залах постоянно открыто порядка 20 экспозиций.

Рекреационная нагрузка на территорию парка распределена неравномерно, а на набережной не разделены пешеходные и транспортные потоки. Помимо этого, отсутствуют беговые дорожки, оборудованные мостки и площадки для подхода к воде. Нет развлечений для детей и многих других удобств.

Фото © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В рамках первого этапа специалисты обновят территорию на площади 24,3 гектара, в том числе набережную Москвы-реки протяжённостью 3,5 километра от станции метро "Кленовый бульвар" до Сабуровского моста. В ту же сторону от причальной зоны на воде обустроят деревянный настил длиной 1,7 км, который увеличит пешеходную часть набережной.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции причала "Коломенское", откуда стартует круговой прогулочный маршрут по Москве-реке. Там установят павильоны речного транспорта с залом ожидания и кассами для пассажиров, кафе и ресторан с летней террасой. Поблизости обустроят семейно-досуговый центр с детской площадкой и два павильона круглогодичного проката спортивного инвентаря с гаражами для ледозаливочных машин. Зимой вдоль набережной будут заливать каток длиной порядка двух километров.

В южной части набережной расположится спортивный кластер с десятью полями для игры в пляжный волейбол, площадкой для воркаута, павильоном с раздевалками, пунктом проката, зоной отдыха у воды и детской площадкой с геопластикой. В средней части появится павильон со смотровой площадкой на крыше и амфитеатр на 850 зрителей.

Кроме того, проект предусматривает свадебный сад с церемониальной площадкой на воде и свадебным павильоном на 200 человек. Его обустроят неподалёку от места впадения реки Жужи в Москву-реку. Здесь разобьют регулярный сад, сделают зелёный лабиринт, в центре которого установят арт-объект в виде переплетённых колец из нержавеющей стали и скамью для фотографирования. А ещё для гостей парка установят смотровую площадку с качелями.

Все объекты будут выполнены в едином архитектурном стиле с плавными формами. Специалисты используют ленточное остекление для придания павильонам максимальной лёгкости и визуальной открытости. Кроме того, их украсят архитектурно-художественной подсветкой и изображениями силуэтов известных зданий, сохранившихся в "Коломенском". Благоустройство парков столицы является важной составляющей комфортной городской среды.

Музей-заповедник "Коломенское" находится в районе Нагатинский Затон (ЮАО). Там проживают свыше 120 тысяч горожан. В рамках программы "Мой район" в Нагатинском Затоне уже сделано многое для повышения качества жизни москвичей. Так, в составе БКЛ были открыты станции "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон", что улучшило транспортную доступность и позволило горожанам экономить время в пути. Также окончилась реконструкция Южного речного вокзала, который стал остановкой нового регулярного пассажирского речного маршрута "ЗИЛ – Печатники". На территории района действуют ещё остановки речного транспорта — "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". А ещё в районе построили Кожуховский мост и пешеходный переход с траволатором от станции метро "Технопарк" над проспектом Андропова.