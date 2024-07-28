В Москве 19 зданий бывших кинотеатров стали современными общественными центрами

В Москве в 2014 году состоялся открытый аукцион по продаже нескольких десятков зданий бывших кинотеатров, находившихся в собственности города. Победитель взял на себя обязательства за собственные средства провести реконструкцию зданий с сохранением их культурно-досуговых функций.

Архитектурную концепцию разработала британский архитектор и автор проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне Аманда Ливит. Российские проектировщики адаптировали идею под особенности каждого объекта. В общественных центрах появятся кафе, рестораны, досуговые и спортивные студии, образовательные клубы для детей, площадки для мастер-классов и других мероприятий, магазины и объекты бытового обслуживания. Кроме того, там планируется проводить занятия в рамках программы "Московское долголетие".

К июлю в Москве реконструировали 19 бывших кинотеатров, которые превратились в современные общественные центры. Одним из них стал "Орион" в Лосиноостровском районе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Кинотеатр на улице Лётчика Бабушкина на протяжении долгих лет был местом притяжения жителей северо-востока города", — отметил градоначальник.

Однако в 1990-х здание закрыли, и за несколько десятилетий оно физически и морально устарело. Теперь же центр вновь открыт для всех желающих. Используя технологию 3D-сканирования, специалисты восстановили историческую вывеску. Центральный вход украсили отреставрированными большими люстрами необычной формы, а само здание — декоративной подсветкой.

Внутреннее пространство объекта напоминает городскую площадь. Торговые и общественные зоны в большом атриуме незаметно переходят друг в друга. На крыше расположена летняя веранда с панорамным видом на находящийся рядом сквер. Благодаря реконструкции площадь общественного центра выросла почти в четыре раза, появились два подземных этажа. В скором времени в "Орионе" будут проводиться мастер-классы, занятия в спортивных секциях, студиях хореографии и музыкальных классах, откроется Центр московского долголетия. При этом в "Орионе" уже работают фитнес-центр, торговая зона и фуд-холл.