Крупнейшая магистраль Москвы Южная рокада построена на 91%

В Москве построено пять из восьми участков Южной рокады, в работе находятся ещё три. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Строим и реконструируем дороги от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка общей протяжённостью 9,1 км. На участке семь путепроводов и три подземных пешеходных перехода", — рассказал Собянин.

Также продолжается реконструкция Донецкой улицы на участке длиной 1,9 км от улицы Подольской до Курьяновской набережной. Собянин добавил, что завершаются дополнительные работы на одном из элементов Южной рокады — на транспортной развязке на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с улицей Верхние Поля и с улицей Капотня. Этот участок включает в себя пять эстакад и три путепровода — два надземных и один подземный переходы.

В настоящее время готовность Южной рокады составляет 91%, окончание работ планируется до конца года.

Южная рокада — крупнейшая магистраль Москвы протяжённостью 40 км. Она растянулась от Рублëвского шоссе до улицы Верхние Поля. Магистраль проходит через Можайское, Каширское и Варшавское шоссе, а также через Ленинский проспект. Южная рокада свяжет крупные автомобильные магистрали Москвы: МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

Автодорога обеспечит транспортной связью четыре округа Москвы (Западный (ЗАО), Юго-Западный (ЮЗАО), Южный (ЮАО), Юго-Восточный (ЮВАО)) и 24 района: Крылатское, Кунцево, Можайский, Филёвский парк, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, проспект Вернадского, Тропарёво-Никулино, Раменки, Обручевский, Черёмушки, Ломоносовский, Коньково, Зюзино, Чертаново Северное, Нагорный, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Северное, Зябликово, Братеево, Капотня, Марьино и Бирюлёво Восточное с населением около 2,7 миллиона человек. Магистраль предусматривает создание 23 искусственных сооружений и 18 пешеходных переходов.