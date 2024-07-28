В Московском метро появится первый пешеходный переход с траволаторами

На станции "Достоевская", которая станет первой станцией, построенной на Кольцевой спустя 70 лет после полного запуска линии, появится новшество для Московского метрополитена — траволаторы. Их вместе с традиционными эскалаторами установят в 350-метровом пешеходном переходе, связывающем станцию с наземным вестибюлем на пересечении улицы Дурова с Олимпийским проспектом.

Станция строится с двумя вестибюлями — подземным и наземным. Первый возведут под улицей Дурова, на пересечении с Делегатской улицей, а второй рядом с реконструируемым комплексом "Олимпийский". Станция "Достоевская" Кольцевой линии расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". С неё можно будет сделать пересадку на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской ветки.

К настоящему времени специалисты уже завершили сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок. Помимо этого началось строительство обходных тоннелей и камер переключения движения. Также продолжается возведение притоннельных конструкций и обустройство инженерных систем для реорганизации схемы движения поездов Кольцевой линии на период работ.

После ввода в эксплуатацию станции "Достоевская" Кольцевой линии сотни тысяч пассажиров Люблинско-Дмитровской линии смогут выбирать более быстрые и удобные варианты поездок по Москве. Кроме того, удастся разгрузить соседние станции и линии: до 20% снизится нагрузка на станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, до 25% — на пока что единственной пересадке между Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиями на станциях "Курская" и "Чкаловская". А путь между метро и комплексом "Олимпийский" сократится с десяти минут до одной.

"Достоевская" расположится на территории Мещанского района. Станцию спроектировали ещё в 1950-х годах под названием "Площадь Коммуны". Попытки строительства предпринимались в 1990-х и 2000-х годах, однако так и не были реализованы. Ориентировочно станцию введут в эксплуатацию через 4–5 лет.