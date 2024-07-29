На Кубани тонущий мужчина утянул на дно родственников, их гибель попала на видео

Два брата и их племянник упали с гидроцикла и утонули в Краснодарском крае. По данным SHOT, инцидент произошёл вечером 28 июля на частном озере в районе села Гай-Кодзор под Анапой.

По данным телеграм-канала, кататься поехали два брата — 31 и 36 лет, а также их 20-летний племянник. Мужчины лихачали без спасательных жилетов, и после одного из резких поворотов все трое вылетели прямо в воду.

Племянник не умел плавать и сразу начал тонуть. Братья пытались его спасти, но парень хватался за них и тянул за собой. По словам очевидцев, братья ушли под воду на глазах семьи. Дети и женщины в тот момент отдыхали на берегу. Момент их гибели попал на видео.

На Кубани два брата и их племянник упали с гидроцикла и утонули. Видео © SHOT