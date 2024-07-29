В Коммунарке построили школу с ИТ-полигоном и медиатекой В ТиНАО ввели в эксплуатацию школу в районе Коммунарка, на проспекте Куприна (дом 24, строение 4). Площадь четырёхэтажного здания — более 28 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на 1,2 тысячи мест. Уже 1 сентября школа откроет двери для учеников. 29 июля, 13:35 В Коммунарке появилась новая школа. Обложка © Mos.ru

Новая школа будет включена в столичную систему образования. Всего в составе жилого комплекса строители предусмотрели три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов для более чем 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники. Все объекты будут переданы городу.

В новом здании есть 48 учебных кабинетов, оснащённых всем необходимым. В школе будут лаборатории и мастерские, место для проведения мероприятий, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, два больших спортивных зала, а также гимнастический и танцевальный залы. Ещё здесь откроют шахматный кружок и мастерскую акварельной живописи и музыки.

На территории вокруг школы провели работы по благоустройству: разбили газоны, посадили кустарники и деревья. Также сделали футбольное поле и площадки для баскетбола и волейбола.

Город уделяет особое внимание качеству строительства объектов образовательной инфраструктуры. На всех этапах возведения школы инспекторы провели восемь контрольно-надзорных мероприятий. К проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований материалов и конструкций на соответствие требованиям проектной документации.

Отличительная особенность школы — ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством, зоной для испытания и пилотирования летательных аппаратов. Важное место в этой школе займёт медиатека с читальным залом и архивом. Провести время между занятиями ученики смогут в просторных холлах и атриуме.

Собянин уточнил, что в школах и детских садах, проектируемых и строящихся в ТиНАО, учтены вопросы безопасности детей, воспитателей и педагогов. В помещениях смонтированы системы охранного видеонаблюдения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организованы посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новый учебный корпус войдёт в состав школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.

По поручению мэра Москвы развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе. С момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО введено в эксплуатацию больше 140 объектов образования.

Авторы Валерия Мишина