Названы даты проведения Всероссийского Фестиваля авторской песни для девушек "Катюша"

С 1 августа стартует приём заявок для участия во Всероссийском Фестивале авторской песни для девушек "Катюша". Прием заявок продлится до 20 октября. К участию приглашаются исполнительницы в возрасте от 18 до 35 лет, в репертуаре которых есть авторские песни любого жанра, на всех языках народов России, посвященные следующим темам:

- Воинская доблесть;

- Семья и материнство;

- Я горжусь Россией;

- Красота родного края.

Заявку можно будет подать на сайте фестиваля. Для участия нужно предоставить видео и аудио с исполнением песни, ранее не исполнявшейся другими артистами. Авторы заявок должны рассказать о себе и своем творчестве, а также историю создания участвующей в конкурсе композиции.

Авторитетное жюри в лице народной артистки РФ Ларисы Долиной, идейной вдохновительницы программы "Квартирник у Маргулиса" Алины Котовой, актриса и ведущей Лили Абрамовой оценит каждую композицию по трем категориям: текст, музыка и мастерство исполнения. Десять артисток, которым жюри выставит максимальные баллы, будут приглашены для выступления на Гала-концерте фестиваля "Катюша" в Москве в феврале 2025 года. На нем молодые талантливые певицы выйдут на одну сцену со звездами эстрады. Концерт фестиваля будет приурочен ко Дню Защитника Отечества. Победительницы фестиваля "Катюша" получат возможность выступить перед российскими военнослужащими – участниками СВО.