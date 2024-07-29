"Какой кошмар, вагоны легли": Пассажирский поезд сошёл с рельсов под Волгоградом
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за водителя грузовика, который хотел проскочить через переезд. По данным SHOT, инцидент произошёл с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково.
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. Видео © SHOT
Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. В поезде ехало 800 пассажиров. Очевидцы утверждают, что виновником аварии является водитель КАМАЗа, который пытался проскочить переезд прямо перед составом. Сейчас пассажиров эвакуируют.