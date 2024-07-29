С начала года в Москве появилось около 30 новых и объединённых маршрутов наземного транспорта С начала года в Москве появилось около 30 новых и объединённых маршрутов автобусов и электробусов, которые связали жилые комплексы со станциями рельсового каркаса и важными объектами. В будни пассажиры совершают по этим маршрутам более 100 тысяч поездок. 29 июля, 13:11 В Москве появились новые маршруты общественного транспорта. Обложка © mos.ru

Наземный транспорт активно развивается по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Корректируются и открываются новые маршруты, а также выходят на линии экологичные электробусы взамен автобусов. С начала года в столице ввели 28 новых электробусных маршрутов, а всего их уже 137.

Сеть наземного городского транспорта в столице постоянно развивается. Специалисты корректируют трассы и продлевают действующие маршруты, а также создают новые. Так, появились новые экспресс-маршруты Е141, Е142, Е143, Е144 и Е148 на Калужском шоссе для жителей ТиНАО. Время в пути до метро из отдалённых районов сократилось на 15 минут. Благодаря новым маршрутам № 128 и 159 жителям восьми районов ТиНАО стало удобнее добираться до станций метро.

Маршрут № 368 Улица Зенитчиков – Метро "Планерная" связал между собой шесть станций метро и Московских центральных диаметров. Магистральный маршрут М72, соединяющий район Капотня со станцией метро "Братиславская", теперь обслуживают автобусы особо большого класса.

Кроме развития маршрутов обновляется и подвижной состав наземного городского транспорта. Вместо автобусов на улицы города выходят современные электробусы российского производства. У этих машин плавный и тихий ход, в поездке можно зарядить телефон и узнать ближайшие остановки на медиаэкране. Коляски и велосипеды размещаются на накопительной площадке. Низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфортных поездок маломобильных пассажиров. Сегодня в Москве уже более 1800 электробусов. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год.

Также в столице повышают комфорт пассажиров во время ожидания наземного городского транспорта. С начала 2024 года установили 800 павильонов нового типа. Они приходят на смену старым остановкам. Современные конструкции изготавливают из износостойких материалов. А ещё все новые павильоны оформлены в едином стиле московского транспорта.

Новые остановки имеют крышу большей площади. Кроме того, в них предусмотрено освещение и видеонаблюдение. Остановки прочнее старых и лучше защищают от осадков. Там размещают плакаты с QR-кодами. Если навести камеру и перейти по ссылке, можно узнать, когда приедет транспорт. Всего в Москве уже более 8,5 тысячи современных остановочных павильонов.

Авторы Валерия Мишина