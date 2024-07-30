На севере Москвы появятся жилые и деловые кварталы в рамках 11 проектов КРТ
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На севере Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проводится реконструкция 242 гектаров земли. Этим занимаются правообладатели участков и привлечённые по результатам торгов компании.
Работы идут в девяти районах столицы (Беговой, Восточное Дегунино и Западное Дегунино, Войковский, Головинский, Дмитровский, Коптево, Тимирязевский и Хорошёвский). Там реализуется 11 проектов по строительству жилых, деловых и производственных кварталов. В период от четырёх до 26 лет планируется возвести более шести миллионов квадратных метров недвижимости. Благодаря объектам появится около 68,8 тысячи рабочих мест.
Больше всего объектов построят в районе Восточное Дегунино. Два проекта комплексного развития появятся на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт". Согласно договорам, заключённым в прошлом году, в течение шести лет с момента подписания договора на участках общей площадью около 18 гектаров возведут 379 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 165 тысяч квадратных метров жилья (16,5 тысячи из них для программы реновации других городских объектов), а также более 214 тысяч квадратных метров для общественно-деловых и промышленных объектов, включая технопарк, производство, логистический центр и спортивный комплекс. В настоящее время идёт этап освобождения этих территорий от предыдущей застройки.
В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы — заброшенные промзоны, недостроенные объекты, пустые участки и незастроенные территории превращаются в современные районы, где комфортно и престижно жить, работать и проводить время. Появляется социальная, транспортная, инженерная инфраструктура: жилые комплексы, детсады, школы и больницы, новые спортивные объекты, современные производства, общественные пространства. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведётся по поручению мэра города Сергея Собянина.