В парке "Сокольники" построят новый дом для птиц

В московском парке "Сокольники" проходят работы по обустройству новой площадки для орнитария. Это позволит улучшить в реабилитационном центре и приюте для птиц условия содержания, лечения, кормления и тренировок питомцев, а также сделать экскурсии для посетителей ещё интереснее. Работы ведутся в рамках первого этапа благоустройства и реабилитации "Сокольников".

Уже выполнена планировка территорий и подготовлены основания под новый орнитарий. Параллельно специалисты прокладывают инженерные сети, монтируют металлокаркас и готовят основания вольеров.

Орнитологический реабилитационный центр и приют появился на территории парка свыше десяти лет назад. Он выполняет важную социальную, культурную и развлекательную функции. В центре проводят реабилитацию больных и раненых птиц, продолжают многовековую и знаковую для парка традицию соколиной охоты, проводят экскурсии и представления для гостей с участием разных видов пернатых. Старый орнитарий перестал соответствовать нормативам. Он находится близко к детско-спортивной зоне, поэтому было решено обустроить новое пространство на другой площадке — большего размера. Ранее там располагалась игровая зона, которая не пользовалась популярностью и работала только в тёплое время года.

Проектное решение нового орнитария в парке "Сокольники". Фото © Mos.ru

При создании реабилитационного центра специалисты используют металлокаркас, фасад обошьют панелями, а купол — металлической сеткой. Благодаря этому внутрь будет попадать естественный свет, а пернатые не смогут вылететь во время тренировок. Там птицы смогут самостоятельно взлетать, набирать высоту, лавировать, охотиться, а также добывать пищу в приближенных к реальным условиям.

Основной частью нового орнитария станет большой разлёточник высотой 23 метра и диаметром 30. Рядом расположится павильон с ветлечебницей, административными и хозяйственно-бытовыми помещениями. Площадь быстровозводимой и некапитальной конструкции составит 621 квадратный метр. Гости смогут подниматься на кровлю, чтобы увидеть всю территорию орнитария, и через девять смотровых окон в разлёточнике наблюдать, что происходит внутри, в том числе показательную соколиную охоту, тренировки и шоу с птицами.