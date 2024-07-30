Россияне стали чаще путешествовать по "Золотому кольцу" и "Серебряному ожерелью" в 2024 году

У россиян в 2024 году заметно вырос интерес к посещению городов, входящих в маршрут "Золотое кольцо" и турпроект "Серебряное ожерелье". Об этом говорят результаты имеющегося в распоряжении Life.ru аналитического исследования корпорации Туризм.РФ и "Мегафона".

"Этим летом россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов "Золотого кольца" выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 года, а "Серебряного ожерелья" — на 20%. При этом лидером роста по числу поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества по случаю 1000-летия со дня основания", — указано в исследовании.

"Золотому кольцу" действительно есть, что показать путешественникам, ведь оно ведёт их по местам, где стоят уникальные памятники истории и культуры Северо-Востока Руси. Традиционно маршрут включает восемь городов: Сергиев Посад, Переяславль-Залесский, Ростов (Великий), Ярославль, Кострома, Иванова, а также Владимир и Суздаль. За июнь текущего года больше всего туристов посетили Владимир, таким образом его популярность показала рост около 30% в сравнении с летом 2023-го. Второе и третье место по показателю величины турпотока среди городов "Золотого кольца" заняли Сергиев Посад (+23%) и Ярославль (+19%). При этом самый высокий рост посещаемости показал Суздаль — самый популярный среди малых туристических городов России: количество побывавших там путешественников в нынешнем июне на 53% больше, чем в прошлом. Основную долю роста турпотока городу обеспечивают гости из Москвы — только за этот год количество побывавших в Суздале посетителей из столицы возросло на 48% на фоне прошлого года. А ещё москвичи любят бывать в Ростове Великом — число посещений ими города за год увеличилось на 26%.

Вместе с туристическим потоком в городах "Золотого кольца" возрастает и спрос на интернет-трафик — за этот июнь посетившие маршрут путешественники использовали на 83% больше гигабайт, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, именно голосовой трафик увеличился на 9%, а самым "говорящим" городом оказалось Иваново, собравшее 23% от всего объёма разговоров туристов по мобильной связи.

Вторым маршрутом, пользующимся большим спросом у граждан РФ, является "Серебряное ожерелье", куда входит 11 регионов Северо-Запада страны. Он включает города и населённые пункты, где сохранены важные природные и культурные объекты. Среди них есть и такие, что находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый посещаемый туристами город "Серебряного ожерелья" — Санкт-Петербург, следом идут Калининград, который в этом году посетили на 26% больше путешественников, чем прошлом, Вологда (+19%) и Великий Новгород (+11%). В исследовании отмечают, что Калининград обязан росту посещаемости не Москве — у города в целом растёт популярность, как у объекта внутреннего туризма России, гостей из столицы в этом году было лишь на 7% больше, чем в 2023-м, зато число приехавших из Казани погостить россиян удвоилось, а количество туристов из Ставропольского края возросло аж на 83%.