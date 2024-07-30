В усадьбе Останкино отреставрируют более двух тысяч квадратных метров исторического паркета В процессе реставрации усадьбы Останкино восстановят уникальные исторические паркеты. Их общая площадь составляет более двух тысяч квадратных метров. Они отличаются изысканностью рисунка, богатством цветовой палитры и многообразием пород древесины. 30 июля, 10:00 В усадьбе Останкино отреставрируют паркет. Обложка © mos.ru

Останкинский дворец — объект культурного наследия федерального значения. На сегодняшний день это единственное в России и одно из немногих в Европе театральное здание конца XVIII столетия, где практически без изменений сохранились интерьеры театрального фойе, сцена, зрительный зал, а также двухуровневое верхнее машинное отделение с механизмами. Уникальность и ценность останкинских интерьеров заключается в их подлинности. Золочёная резьба и бронза, лепнина, роспись, наборные паркеты, выполненные по образцу убранства императорских загородных дворцов, сохранились с конца XVIII века почти без изменений и обновлений.

Паркетные полы — одна из главных ценностей интерьеров усадьбы, они поражают неповторимостью художественного образа, гармоничностью и мастерством исполнения. Сейчас в реставрационных мастерских находятся паркеты площадью около 450 квадратных метров, бережно демонтированные из восточной галереи, Египетского павильона и проходной к нему. Специально для них была разработана уникальная методика реставрации, позволяющая максимально сохранить все исторические элементы: доски щитов, плашки, крепления. К настоящему моменту уже приведено в порядок 65 процентов подлинных исторических паркетных щитов, которые находятся в мастерских.

С особым вниманием реставраторы следят за соблюдением температурного режима и уровня влажности. Паркет хранится в условиях, приближенных к тем, что были во дворце-театре, в неотапливаемых помещениях. Только на время работ щиты переносят в мастерскую, где температура не поднимается выше 20 градусов, а влажность составляет 45–55 процентов.

До начала реставрации основа паркетных щитов была расшатана, шиповые соединения разбиты, на досках имелись многочисленные дефекты. Сохранившиеся паркетные клёпки разной толщины были повреждены и частично утрачены. Клёпки, по краям перекрывающие смежные щиты, отсутствовали или сломались.

К работам привлекли заслуженных специалистов с высшей категорией аттестации по реставрации паркетных полов. Они маркируют каждый фрагмент и составляют картограмму утрат. Все работы проходят под контролем специалистов Мосгорнаследия и Государственного дворцово-паркового музея-заповедника "Останкино и Кусково" на основании согласованной проектной документации и выданных разрешений.

При восстановлении паркета важно сохранить его исторический облик. Фото © mos.ru

При восстановлении конструкции важно вернуть ей способность выдерживать нагрузку и при этом сохранить её исторический облик. Для этого на тыльной стороне щитов в отдельных случаях устанавливают специальный дублирующий каркас, так называемый паркетаж, как на досках икон или картинах европейских мастеров. Отсутствующие фрагменты плашек восполняют деталями из аналогичных пород древесины, а мелкие утраты — с помощью цветного твёрдого воска, чтобы вернуть паркету изначальный художественный рисунок.

По информации специалистов музея-заповедника "Останкино и Кусково", паркет в парадных интерьерах дворца-театра усадьбы Останкино укладывали в несколько периодов. На первом этапе (1792–1794 годы) здесь были выполнены полы с несложным геометрическим рисунком, созданные с использованием трёх-четырёх местных пород древесины. Именно такой паркет находится в Египетском павильоне дворца.

Паркеты второго и третьего этапов строительства (1796–1797 годы и 1799 год) большей частью были выполнены на заказ в Санкт-Петербурге в мастерской И.Г. Тауде и других специалистов и дополнены экзотическими породами дерева. Это полы Голубого зала и верхней наугольной комнаты, что выходит окнами в сад. Авторами проектов, предположительно, были те же архитекторы, что создавали дворец-театр. Среди них Винченцо Бренна и Франческо Кампорези, а также крепостные мастера Павел Аргунов, Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

Паркеты ремонтировали в 1812 году. В 1856-м поводом для работ стала подготовка к приёму в Останкине императора Александра II с семьёй в дни коронационных торжеств. В отдельных помещениях ремонт делали в 1867 году, к свадьбе Сергея Шереметева. Работы 1894–1896 годов затронули полы всех помещений первого этажа. Они были разобраны вместе с подрешётками, чёрным накатом и переводами. Кроме того, ремонт делали в 1908 году в связи с плохим состоянием конструкций здания, а также ещё трижды на протяжении XX века.

Cохранение культурно-исторического наследия — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина