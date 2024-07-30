В столице сделают капитальный ремонт 13 домов с кессонами В Москве в этом году капитально отремонтируют 13 домов с кессонами. Это декоративные элементы, представляющие собой ячейки квадратной, прямоугольной или иной формы. Ими могут быть оформлены своды арок или нижние части балконов. 30 июля, 11:00 В Москве капитально отремонтируют 13 домов с кессонами. Обложка © mos.ru / ФКР многоквартирных домов г. Москвы

Дом на Кутузовском проспекте

Одно из зданий — особняк по адресу: Кутузовский проспект, дом 30. Он был построен в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле поздней неоклассики. Это здание переменной этажности с внутренним двором. Угловые объёмы увенчаны карнизами с модульонами и завершены балюстрадами. Часть балконов поддерживается кронштейнами и имеет кессоны.

Специалисты занимаются капитальным ремонтом фасада и крыши. Фото © mos.ru / ФКР многоквартирных домов г. Москвы

На данный момент специалисты занимаются капитальным ремонтом фасада и крыши, меняют инженерные системы. Работы начались с расчистки и промывки открытых поверхностей, расшивки швов. В местах намокания нанесли антигрибковую защиту, а также провели гидрофобизацию фасада — она защитит от осадков. Мастера восстанавливают утраченные части и фрагменты карнизов, пилястр с барельефами, пинаклей.

Большое внимание уделяют колоннадам на верхнем ярусе по углам дома. Одна из них уже почти полностью готова. Наружные поверхности и фасад с внутренней стороны окрашивают в оттенок "светло-жёлтая пшеница". Восстанавливают балконы, в том числе расположенные там плиты с кессонами, устанавливают новые экраны. Часть работ на крыше завершена: здесь заменяют кровельное покрытие, приводят в порядок стропильную систему. Чердаки утепляют минераловатными плитами с высокой теплоизоляцией.

В планах обновление цветников на фасаде и ремонт входных групп.

Дом на Волоколамском шоссе

Ещё одно здание с кессонами, в котором проходит обновление, находится по адресу: Волоколамское шоссе, дом 88, строение 4. Четырёхэтажный многоквартирный жилой дом с подвалом и чердаком построили в 1939 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассики. Входные группы и лестничные пролёты акцентированы ризалитами, некоторые оконные проёмы обрамлены наличниками. По периметру здания расположены межэтажные пояски и венчающий карниз.

Здесь приводят в порядок инженерные системы и подъезды. Фото © mos.ru / ФКР многоквартирных домов г. Москвы

Сейчас там приводят в порядок фасад, крышу, подвал, подъезды, инженерные системы, уже почти отремонтировали дворовый фасад. Сначала специалисты расчистили и промыли открытые поверхности, провели локальную вычинку кирпичной кладки. Фасад в местах намокания обработали антигрибковым составом, а потом нанесли штукатурно-окрасочный слой — для этого выбрали оттенок "белая морская роза". Межэтажные пояса при необходимости дофрагментовали и выкрасили в кремово-белый цвет.

Также в местах общего пользования окна заменили на современные пластиковые, чуть позже обновят двери подъездов. В данный момент восстанавливают балконные плиты и устанавливают новые балконные экраны, на крыше меняют обрешётки и кровельное покрытие, на чердаке проводят обработку огнебиозащитным составом. Там будут использованы плиты из минеральной ваты.

Дом на улице Александра Солженицына

Уже капитально отремонтировали здание по адресу: улица Александра Солженицына, дом 24. Семиэтажный многоквартирный жилой дом был построен в 1959 году по индивидуальному проекту. Балконы здания оформлены кессонами квадратной формы. Главный и торцевые фасады выполнены из керамического блока. По периметру расположен венчающий карниз. На главном и торцевых фасадах третий и четвёртый этажи выделены межэтажными поясами.

Фасады расчистили и отремонтировали кирпичную кладку. Фото © mos.ru / ФКР многоквартирных домов г. Москвы

В доме привели в порядок подъезды, заменили ряд инженерных коммуникаций. Фасад расчистили, отремонтировали кирпичную кладку, места намокания обработали биоцидным составом. На фасад нанесли гидрофобизирующую силиконовую эмульсию, стены со стороны двора отштукатурили и окрасили в кремово-белый оттенок. Кроме того, отремонтировали цоколь, входные группы и балконы.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья в России и в мире. Программа стартовала в 2015 году и рассчитана до 2044 года. В неё включено более 29 тысяч домов (общая площадь — более 290 миллионов кв. м), более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена более 115 тысяч лифтов.

Авторы Валерия Мишина