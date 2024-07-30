В Москве работают более 20 бассейнов под открытым небом

В Москве растёт популярность бассейнов под открытым небом. За июнь и июль их посетило более полумиллиона человек. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, всего в городе работает свыше 20 зон отдыха с открытыми бассейнами, как городские, так и частные.

"Воду в них фильтруют и подогревают. Площадки оборудованы шезлонгами, зонтиками, раздевалками, душевыми, кафе, пунктами проката", — отметил градоначальник.

Городские открытые бассейны расположены на девяти природных территориях — в ландшафтном парке "Митино", парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", 50-летия Октября, "Дубки", "Фили", "Серебряный бор" и Москворецком. В 2023 году бассейны установили в пяти парках и на двух фестивальных площадках. Москвичи оценили отдых у воды, поэтому в текущем году было решено увеличить число бассейнов — их открыли в девяти парках и на 12 площадках цикла городских фестивалей "Московские сезоны":

Пересечение улиц Молодцова и Сухонской (район Южное Медведково);

Вешняковская улица, дом 16 (Вешняки);

сквер у Гольяновского пруда (Гольяново);

проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23 (Свиблово);

сквер у станции метро "Некрасовка" (Некрасовка);

улица Перерва, владение 52 (Марьино);

Ключевая улица, владение 22 — у станции метро "Алма-Атинская" (Братеево);

улица Тёплый Стан, владение 1 б (Тёплый Стан);

Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4 (Тропарёво-Никулино);

пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской (Куркино);

Коптевский бульвар, владение 18 — парк "Бригантина" (Коптево);

бульварная зона 16-го микрорайона (Крюково).

Также зоны отдыха с бассейнами расположены на Северном речном вокзале, в парке развлечений "Остров мечты", в спортивных комплексах "Лужники", "Акватория ЗИЛ", "Чайка" и "Формула воды".

Возле объектов оборудованы медицинские посты и спасательные вышки. Места для купания оснащены уникальной многоступенчатой системой фильтрации и очистки воды, которой нет аналогов в мире. Убираются бассейны после каждого сеанса. Кроме того, специалисты постоянно контролируют температуру. Во взрослой чаше она не превышает 29–30 градусов, а в детской — 31 градус.