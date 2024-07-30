В Москве работают более 20 бассейнов под открытым небом
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В Москве растёт популярность бассейнов под открытым небом. За июнь и июль их посетило более полумиллиона человек. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, всего в городе работает свыше 20 зон отдыха с открытыми бассейнами, как городские, так и частные.
"Воду в них фильтруют и подогревают. Площадки оборудованы шезлонгами, зонтиками, раздевалками, душевыми, кафе, пунктами проката", — отметил градоначальник.
Городские открытые бассейны расположены на девяти природных территориях — в ландшафтном парке "Митино", парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", 50-летия Октября, "Дубки", "Фили", "Серебряный бор" и Москворецком. В 2023 году бассейны установили в пяти парках и на двух фестивальных площадках. Москвичи оценили отдых у воды, поэтому в текущем году было решено увеличить число бассейнов — их открыли в девяти парках и на 12 площадках цикла городских фестивалей "Московские сезоны":
- Пересечение улиц Молодцова и Сухонской (район Южное Медведково);
- Вешняковская улица, дом 16 (Вешняки);
- сквер у Гольяновского пруда (Гольяново);
- проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23 (Свиблово);
- сквер у станции метро "Некрасовка" (Некрасовка);
- улица Перерва, владение 52 (Марьино);
- Ключевая улица, владение 22 — у станции метро "Алма-Атинская" (Братеево);
- улица Тёплый Стан, владение 1 б (Тёплый Стан);
- Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4 (Тропарёво-Никулино);
- пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской (Куркино);
- Коптевский бульвар, владение 18 — парк "Бригантина" (Коптево);
- бульварная зона 16-го микрорайона (Крюково).
Также зоны отдыха с бассейнами расположены на Северном речном вокзале, в парке развлечений "Остров мечты", в спортивных комплексах "Лужники", "Акватория ЗИЛ", "Чайка" и "Формула воды".
Возле объектов оборудованы медицинские посты и спасательные вышки. Места для купания оснащены уникальной многоступенчатой системой фильтрации и очистки воды, которой нет аналогов в мире. Убираются бассейны после каждого сеанса. Кроме того, специалисты постоянно контролируют температуру. Во взрослой чаше она не превышает 29–30 градусов, а в детской — 31 градус.
Для посещения бассейнов в парках и на фестивальных площадках нужно предварительно зарегистрироваться на городском портале, а билет можно купить уже на месте. В стоимость включено пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинами для переодевания и индивидуальными шкафчиками для хранения личных вещей. В пунктах проката можно приобрести одноразовые тапочки и надувные нарукавники, а также арендовать полотенца. При посещении бассейнов важно взять с собой документ, подтверждающий возраст, — допускаются дети от трёх лет, а за несовершеннолетними до 14 обязателен присмотр со стороны взрослых во время купания.