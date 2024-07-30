Окунуться в прошлое и заглянуть в будущее: Москвичам рассказали, каким будет обновлённый Музей транспорта

Постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы откроется в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице. Сейчас в здании, которое является памятником архитектуры авангарда, идёт реставрация. После открытия посетители смогут увидеть исторические модели городского транспорта, а также изучить свыше 90 интерактивных инсталляций и потренироваться на пяти симуляторах.

В музее сформируют целостное экспозиционное пространство, которое расскажет о становлении системы городского транспорта в Москве и её эволюции в контексте развития города и социальных изменений в стране и мире. Например, гости узнают, как устроен метрополитен, и даже смогут попробовать самостоятельно сцепить и расцепить вагоны. А интерактивный макет тоннелепроходческого щита покажет, как прокладывают метро.

На симуляторах посетители смогут попробовать себя в роли машинистов поездов, диспетчеров, водителей трамваев будущего или прокатиться по виртуальной столице на велосипеде. Интерактивные инсталляции расскажут о быте дореволюционной Москвы от лица извозчика, помогут построить эволюционное древо автобусов и троллейбусов и даже самостоятельно собрать двигатель "Москвича-412". При этом многие элементы экспозиции будут сопровождаться тактильными макетами.

На первом этаже гостей музея познакомят с историей развития наземного транспорта и городских сервисных машин. Так, там можно будет зайти в первый столичный автобус фирмы "Лейланд" и отправиться в виртуальное путешествие по старому городу, послушать аудиоспектакли в трамвае "Татра Т3SU" 1970-х годов и двухэтажном троллейбусе ЯТБ-3. В зоне "Настоящее и будущее" будут доступны симуляторы, а также инсталляции с биноскопами и шлемами виртуальной реальности.

Проектное решение Музея транспорта Москвы. Фото © Mos.ru

На минус первом этаже расскажут об истории метро Москвы. Посетителей ознакомят с устройством станций и вагонов, дадут возможность попробовать себя в роли машинистов и диспетчеров. Кроме того, там можно будет поучаствовать в викторинах о живописи, скульптуре и архитектуре метро.

Площадь музейного комплекса составит около 20 тысяч кв.м. Из них 15,5 тысячи придётся на основное здание, 3,7 тысячи выделят на пространство под названием "Клуб" для организации временных выставок, культурных и образовательных программ и мероприятий, а на 600 квадратах расположится автолаборатория для проведения профориентационных встреч и занятий по машиностроению для детей и взрослых.

Музей транспорта Москвы представляет собой открытое городское пространство и исследовательский центр, который посвящён транспортной системе столицы. В его фондах находится свыше 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехники.