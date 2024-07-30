В Москве завершена четверть работ в конноспортивном манеже на ВДНХ

В Москве идёт строительство конноспортивного манежа на ВДНХ. Объект готов уже на 25%.

Здание общей площадью 7,7 тысячи квадратных метров появится в Останкинском районе на проспекте Мира. Внутри расположатся два манежа: большой (25 на 70 метров) с трибунами почти на 500 мест и ложей и малый (20 на 40 метров) для тренировки лошадей. Специалисты уже выполнили устройство подземной части и сейчас занимаются возведением стен и перегородок, а также монтируют внутренние инженерные системы.

Лошади смогут проходить в здание через двустворчатые ворота размером четыре на три метра, соответствующие всем требованиям конного состава. Их изготовят из стали с облицовкой панелями "под дерево". Для наружной отделки применят систему навесного вентилируемого фасада с использованием плит из натурального камня или стеклофибробетонных панелей. Стены украсят витражами, листовой медью и панелями под дерево, а на фасаде дополнительно установят декоративные элементы из матовой медной трубы.

На первом этаже, кроме двух манежей, будут находиться комнаты для тренеров, медкабинет, зона седловочных боксов, помещения для хранения ветеринарных препаратов и инвентаря, а также раздевалки спортсменов с душевыми. На втором этаже разместятся трибуны на 498 зрителей, аппаратная с комментаторской, кафе на 44 места, кухня, фойе и раздевалки с душевыми. Третий этаж займут под ложу на 12 мест, два кабинета для гостей, комнату отдыха и переговорную.

В манеже установят постановочное освещение, современное звуковое оборудование и систему технологического телевидения. Возле здания оборудуют проезды и тротуары, сделают велопарковки. Территорию планируется благоустроить — установить фонари и малые архитектурные формы, разбить газоны и цветники, высадить деревья.

Кроме того, отмечается, что манеж будет доступен для комфортного посещения маломобильными людьми. Для этого предусмотрен специальный просторный лифт и отсутствие порогов.