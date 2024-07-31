Госдума может пересмотреть запрет на использование смартфонов в зоне СВО

Госдума России может признать утратившим силу постановление о принятии закона, согласно которому участникам специальной военной операции (СВО) на Украине запрещается использовать гаджеты. Соответствующая информация опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Комитет по обороне намерен повторно рассмотреть законопроект о привлечении к ответственности за использование смартфонов и иных устройств в зоне боевых действий. В поправках к документу указано, что запрет на ношение электронных устройств не должен касаться тех приборов, которые помогают бойцам выполнять поставленные задачи.