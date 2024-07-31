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Регион
31 июля, 08:31

Госдума может пересмотреть запрет на использование смартфонов в зоне СВО

Госдума России может признать утратившим силу постановление о принятии закона, согласно которому участникам специальной военной операции (СВО) на Украине запрещается использовать гаджеты. Соответствующая информация опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Комитет по обороне намерен повторно рассмотреть законопроект о привлечении к ответственности за использование смартфонов и иных устройств в зоне боевых действий. В поправках к документу указано, что запрет на ношение электронных устройств не должен касаться тех приборов, которые помогают бойцам выполнять поставленные задачи.

Картаполов объяснил, каких гаджетов не коснётся запрет на смартфоны на передовой СВО
Картаполов объяснил, каких гаджетов не коснётся запрет на смартфоны на передовой СВО

Напомним, 24 июля Госдума ввела арест до десяти суток за использование гаджетов в зоне СВО. Согласно законопроекту, под запрет попадают устройства, которые имеют доступ в интернет, а также могут записывать фото, видео и аудио.

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Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Дарья Нарыкова
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