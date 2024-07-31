В столице обустраивают небольшие парки у новых жилых комплексов В Москве у новых жилых комплексов обустраивают небольшие "карманные" парки. Их общая площадь составит более 20 тысяч квадратных метров. Парки доступны для всех горожан. 31 июля, 10:30 В столице устраивают небольшие парки у новых ЖК. Обложка © mos.ru

Название “карманный парк” образовалось в силу расположения — у стены или между двумя торцами соседних зданий, — похожего на карман. Такой тип может также рассекать целый блок домов, создавая пешеходный проход. Они становятся эффективным решением для использования заброшенных участков, размер которых не дотягивает для полноценной застройки. Для обустройства таких площадок используются вечнозелёные и цветущие растения, укоренённые в грунт или в кадках, разнообразные малые архитектурные формы — от скульптур до шезлонгов — и даже спортивные тренажёры.

В частности, рядом с жилым комплексом на берегу Москвы-реки, недалеко от Южного речного вокзала благоустроили набережную. На участке площадью 6,7 тысячи квадратных метров по адресу улица Южнопортовая, земельный участок № 42/1 разбили газон, сделали прогулочные дорожки, поставили шезлонги и обустроили игровую площадку.

У жилого комплекса в районе Щукино по адресу 4-й Красногорский проезд, дом 2/4, строение 3 появился зелёный оазис. На территории площадью девять тысяч квадратных метров высадили крупные деревья, установили шезлонги, разбили сад камней и обустроили спортивно-игровую площадку для детей.

В Пресненском районе на улице Пресненский Вал (дом 27) строится жилой комплекс на бывшей территории вагоноремонтных мастерских дореволюционной Александровской железной дороги. В небольшом парке сделают тематические площадки для отдыха взрослых и детей.

Улучшение качества городской среды за счёт комплексного благоустройства и озеленения прилегающей территории при возведении жилых объектов — важная составляющая развития города. Карманные парки появятся сразу в трёх проектах, реализуемых одним девелопером. В настоящее время в рамках строительства 11 корпусов совокупной жилой площадью более 194 тысяч квадратных метров ведутся работы по обустройству природных площадок, доступных не только для будущих жильцов, но и для всех горожан. Каждый этап работ находится под надзором комитета.

Такие небольшие парки в Москве начали обустраивать в 2020 году. Они стали популярны в исторической части города: в районе Ивановской горки, во дворах Замоскворечья, вдоль Водоотводного канала. Самым первым из них можно считать сквер Майи Плисецкой, который появился в 2016 году на улице Большая Дмитровка.

Авторы Валерия Мишина