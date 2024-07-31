Выпускники предпрофессиональных классов Москвы показали на ЕГЭ лучшие в стране результаты Выпускники предпрофессиональных классов столицы показали высокие результаты на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Более 35 процентов из них набрали свыше 220 баллов в сумме по трём предметам, необходимым для поступления в выбранные вузы. 31 июля, 10:00 Московские выпускники предпрофессиональных классов лучше всех в стране сдали ЕГЭ. Обложка © mos.ru

Получить такие результаты удалось благодаря углублённому изучению профильных предметов. Предпрофессиональные классы помогают ребятам не только осознанно выбрать профессию, но и получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в университет своей мечты. Их результаты выше средних не только по Москве, но и другим городам России. Более 35 процентов из них набрали свыше 220 баллов по трём предметам, а около четверти всех стобалльников — это выпускники предпрофессиональных классов, причём многие из них получили высшие результаты сразу по нескольким экзаменам.

Кроме того, ведущие университеты добавляют им баллы за призовые места на научно-практических конференциях, а также на конкурсе межпредметных навыков и знаний "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал". В результате выпускники становятся успешными студентами лучших вузов страны, а после — востребованными специалистами.

В среднем ученики предпрофессиональных классов получили за один экзамен на девять баллов больше, чем остальные школьники. Лучше всего показали себя выпускники ИТ-классов: они сдали информатику почти на 16 баллов, математику — примерно на 13, а физику — на 11 баллов выше, чем их сверстники по стране. Выпускники медицинских классов набрали по биологии почти на 13, а по химии — на 14 баллов больше, чем в среднем российские школьники. Ребята из инженерных классов продемонстрировали высокие результаты по физике, математике и информатике — выше среднего на 12 баллов.

Успехов на экзаменах добились и учащиеся других направлений. Например, выпускники медиаклассов обогнали сверстников почти на 13 баллов на ЕГЭ по литературе, а будущие предприниматели — примерно на 10 баллов на едином госэкзамене по обществознанию.

В предпрофессиональных классах изучают профильные предметы на углублённом уровне — от четырёх до семи, а иногда и более часов в неделю. Полученные знания старшеклассники закрепляют на спецкурсах, где у них есть возможность применить теорию на практике и освоить прикладные навыки, которые пригодятся им в будущей профессии. Кроме того, в учебные планы таких классов входит масштабная профориентационная программа, которую реализуют школы, колледжи и вузы совместно с индустриальными партнёрами – потенциальными работодателями выпускников.

Поддержка образования — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина