Спасти "Газель". Life.ru рассказывает, как Дерипаска изменил Горьковский автозавод и сохранил для РФ легендарное авто

Как всё пошло под откос

Горьковский автомобильный завод входит в скромный список тех предприятий сферы российского автотранспорта, которым удалось не только пережить падение Советского Союза, но и сохранить возможность разработки собственной продукции, востребованной за пределами нашей страны. Впрочем, 90-е годы стали для ГАЗа настоящим испытанием на грани краха — в тот период на складах скапливалось всё больше машин, которые было невозможно реализовать из-за их некомплектности. К зиме 2000 года закупки сырья и материалов по денежным расчетам сократились до 12% от нормы, остальное — бартерные и вексельные схемы. Как рассказывают руководители цехов, десятилетиями работавшие на предприятии, после 90-х почти не осталось производственных процессов, которые бы функционировали эффективно и без нарушений. Пострадали и логистика, и схемы закупок, и непосредственно процессы сборки. По словам сотрудников, многие понимали, что из строя вышел важнейший механизм в самом верху производственной цепи и что его восстановление с имеющимися ресурсами было невозможно.

Отсутствие у завода средств вкупе с перебоями поставок комплектующих привели к постоянным простоям на производстве и драматическому снижению качества машин. Находясь в таком плачевном положении, предприятие не смогло избежать кризиса в конце 90-х. ГАЗу не удалось перестроиться с плановой экономики, принятой в СССР, где все заказы шли от государства, на рыночную, где бизнес сам сражается за своих клиентов. А в 1998 году произошёл дефолт, который, казалось, нанёс Горьковскому автозаводу такой удар, от какого уже будет невозможно оправиться. Банкротство предприятия было вопросом времени.

Начать с нуля

Новая страница в истории завода началась в 2000 году, когда на предприятие пришла новая команда во главе с Олегом Дерипаской. Ему буквально пришлось выстраивать заново все процессы — производство, цепочки поставок, продажи. Изменения затронули даже самые, казалось бы, маломасштабные аспекты: от того, как был выставлен свет на линиях сборки, до того, как были устроены рабочие места. В первую очередь новый владелец взялся за изменение подхода к самой философии производства — ГАЗу для выживания необходимо было перестроиться на работу с рынком и потребителем, а работники должны были осознать, что от качества их труда зависит то, будет ли доволен клиент.

Работники ГАЗа и Олег Дерипаска. Фото © Предоставлено Life.ru

В 2003 году на предприятие пригласили специалистов из Японии, с помощью которых на заводе начали применяться новые подходы к производственному процессу. В частности, появилась система "бережливого производства", суть которой заключалась в значительном сокращении издержек и повышении эффективности труда каждого отдельного сотрудника на всех уровнях. Была проделана большая работа, результат которой говорит сам за себя: были созданы удобные рабочие места, появились стандарты операций на каждом рабочем месте, а поставки комплектующих вошли в бесперебойный ритм.

Сотрудник ГАЗа на рабочем месте. Фото © Предоставлено Life.ru

Разобравшись с рабочей дисциплиной и условиями труда, новое руководство занялось "железом". На завод начались поставки строительных материалов. Возводились новые цеха, приобреталось новое оборудование, на вооружение брались самые передовые технологии из-за рубежа. Кроме того, был взят курс на сохранение и развитие собственных инженерных компетенций завода, была открыта программа обучения молодых кадров, которые выпустились из отечественных университетов и приходили на предприятие создавать новое поколение автомобилей.

Современное оборудование в цехах Горьковского автозавода. Фото © Предоставлено Life.ru

Вторая жизнь "Газели"

Когда на заводе начались преобразования, первое поколение "Газелей" собиралось уже несколько лет и эти машины отлично продавались. Однако у них был серьёзный изъян — качество. Автомобили стремительно покрывались ржавчиной, требовали регулярной замены деталей, а покупатели жаловались на массу прочих недочётов. Всё это было принято во внимание: на первом этапе "Газель" модернизировали, внесли порядка 200 доработок конструкции и технологических изменений, создав в 2010 году модель, у которой были улучшены рулевое управление, тормозная система, подвеска и интерьер кабины, благодаря чему ресурс значительно возрос, а гарантийное соглашение стало намного привлекательнее для клиента. Сам завод тоже не стоял на месте и обзавёлся новыми высокотехнологическими комплексами по проведению сварочных, окрасочных и штамповочных работ. Эти передовые цеха были автоматизированы на 85%. При этом создавались собственные производства выхлопных систем, крепежей, мостов и прочих деталей.

Принципиально новое поколение "Газели" увидело свет в 2013 году, и эта машина является сегодня самым востребованным легким коммерческим автомобилем у российских предпринимателей малой и средней руки, а также в парках скорой помощи, в коммунальном хозяйстве и многих других сферах. При создании этого авто применялись современные технологии, что повысило его безопасность, а также ресурс и удобство эксплуатации, тогда как стоимость техобслуживания осталась низкой. Новые модели не заставили себя долго ждать: следом за бортовым грузовиком появились грузо-пассажирская версия с кабиной в два ряда, фургон с цельнометаллическим кузовом, сразу несколько модификаций микроавтобусов, новые виды спецтехники, исчислявшиеся сотнями, а также модели на экспорт.

В мае 2021 года в серию была запущена "Газель" нового поколения, в которой разработчики отказались от аналоговой модели управления в пользу цифровой. За контроль всех систем в этих автомобилях отвечает электронный блок, который напрямую взаимодействует с тормозной системой, рулевым механизмом, освещением, звуковыми сигналами и многим другим. После того как производство этой версии было налажено, в Нижнем Новгороде стартовал выпуск первого в России коммерческого автомобиля на электродвигателе, который стал базой для целой линейки моделей электротранспорта. И уже в 2024 году началось производство низкопольных электрических микроавтобусов, которых тоже до этого момента у нас в стране не создавали.