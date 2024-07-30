Ход конём: шахматами увлекаются более 89 тысяч москвичей В столице заниматься шахматами можно как на любительском уровне (в бесплатных секциях), так и на профессиональном (в спортивных объединениях и школах олимпийского резерва). 30 июля, 13:00 В столице работает шахматный клуб. Обложка © mos.ru

Шахматы считаются одним из самых популярных в России видов спорта. Москву можно по праву назвать его столицей: шахматами увлекаются более 89 тысяч жителей города. В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на центральной аллее Гоголевского бульвара работает шахматный клуб.

По выходным в шахматном клубе проходят детский, открытый и семейный турниры. Они проводятся по швейцарской или круговой системе в семь туров с контролем времени, где по итогам каждого этапа участникам начисляются зачётные очки.

В системе столичного Департамента спорта по программе спортивной подготовки шахматами занимаются 1227 человек. Из них спортивные разряды есть у 735 москвичей. 596 человек обладают массовым, а 57 — первым разрядом. 58 горожан являются кандидатами в мастера спорта, 12 — мастерами спорта, а трое — заслуженными мастерами спорта. Ещё девять человек имеют звание гроссмейстера.

Заниматься в рамках дополнительной образовательной программы спортивной подготовки можно в школах олимпийского резерва "Восток" и "Север", Московском городском физкультурно-спортивном объединении и физкультурно-спортивном объединении "Юность Москвы". С учащимися столичных школ на всех уровнях спортивной подготовки работают 29 преподавателей, двое из которых обладают званием заслуженного тренера России. В 2024 году в состав сборной России по шахматам вошёл 61 москвич — это 33 процента от общего количества спортсменов.

Для тех, кто играет в шахматы, чтобы просто приятно провести время, открыты бесплатные секции Мосгорспорта. 152 человека занимаются в 23 группах под руководством четырёх инструкторов.

Хотя для игры не требуется специальная площадка или оборудование, Москва активно развивает инфраструктуру и предоставляет спортсменам комфортные условия. В столице есть 97 крытых спортивных залов и 27 открытых площадок, оборудованных для тренировок по шахматам. 102 из 124 спортивных зон находится в собственности города.

Также в 2021 году в рамках Адресной инвестиционной программы столицы в районе Нагатино-Садовники построили специальный спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями. В нём есть зал для игры в шахматы площадью 18,3 квадратных метра. В 2023 году открылся Дворец спорта "Некрасовка". Там предусмотрены залы для проведения занятий и соревнований по этому виду спорта площадью от 27,7 до 85 квадратных метров.

Поддержка спорта, создание новых точек притяжения для горожан, а также мест досуга и отдыха — в числе приоритетных задач столицы.

Авторы Валерия Мишина