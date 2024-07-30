Зоны отдыха, удобные переходы и новые фонари: Как благоустроят территорию возле станции метро "Генерала Тюленева" Работы идут на улицах Тёплый Стан и Генерала Тюленева. В зоне благоустройства установлены ограждения, а для пешеходов организованы удобные проходы. Уже выполнено 20 процентов работ по благоустройству территории возле новой станции метро "Генерала Тюленева". 30 июля, 13:20 Благоустроят территорию у станции метро "Генерала Тюленева". Обложка © mos.ru

Главная задача работ — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции строящейся Троицкой линии метро, создание удобных подходов и подъездов к ней со стороны жилой застройки. В зоне благоустройства установлены ограждения, для пешеходов организованы удобные проходы.

Воздушные линии уберут в кабельную канализацию общей протяжённостью 2,5 километра. Это улучшит визуальный облик пространства и обеспечит безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, началась прокладка ливневой системы.

В процессе благоустройства заменят почти 30 тысяч квадратных метров асфальта в пешеходной зоне. На проезжей части обновят около 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, а для автомобилистов организуют парковочные карманы.

Заменят асфальт. Фото © mos.ru

Вместо старых фонарей установят современные с энергоэффективными светильниками. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. Благодаря этому водители смогут лучше видеть горожан на дорогах в вечернее время.

В ходе работ обновят сквер, который расположен на пересечении улиц Академика Виноградова и Тёплый Стан неподалёку от Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В нём сделают зоны тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана. В сквере можно будет проводить районные мероприятия. Кроме того, во дворах отремонтируют пять детских площадок.

Благоустроят зоны отдыха. Фото © mos.ru

Обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства — озеленение. На улицах, расположенных рядом со станцией "Генерала Тюленева", разобьют более 45 тысяч квадратных метров газона и почти 790 квадратных метров цветников.

Создание комфортной городской среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина