В Москве реконструируют корпуса двух колледжей Здания двух колледжей, расположенных на юге столицы, реконструируют в рамках программы модернизации городской системы среднего профессионального образования, начатой в прошлом году. 30 июля, 16:00 В Москве проведут реконструкцию корпусов в двух колледжах. Обложка © mos.ru

Строительно-монтажные работы планируют провести в пяти учебных корпусах общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В течение 2025–2028 годов обновят три корпуса Московского технологического колледжа на Автозаводской улице и два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" на улице Генерала Белова.

Будут созданы комфортные условия для обучения студентов. Фото © В.Новикова / mos.ru

Комплексную реконструкцию проведут в зданиях Московского технологического колледжа площадью более 20 тысяч квадратных метров в Даниловском районе (Автозаводская улица, корпуса 11, 12, 14). Там создадут необходимые условия для подготовки специалистов по комплексному обслуживанию автотранспортной техники и автомобильной электроники. В корпусах появятся помещения для прохождения производственной практики, обустроенные по аналогии с действующими машиностроительными предприятиям и ремонтными организациями (технологии функционирования и оснащение обучающих площадок разрабатывают совместно с ведущими компаниями транспортной отрасли).

Кроме того, пройдут работы в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" площадью более 20 тысяч квадратных метров в районе Орехово-Борисово Северное (улица Генерала Белова, дома 4, 6). В обновлённом колледже создадут комфортные условия для подготовки специалистов в таких областях, как цифровой дизайн и реклама, разработка игр, ИИ-сервисов и приложений, а также веб-разработка. Для студентов планируют организовать междисциплинарные коллаборации, групповую и проектную работу, проведение хакатонов, создание новых продуктов совместно с компаниями в сфере цифровой креативной индустрии и информационных технологий.

В ходе реконструкции будет создана современная образовательная среда более чем для восьми тысяч студентов и преподавателей двух ведущих городских учреждений среднего профессионального образования.

Поддержка образования, развитие профессиональной среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина