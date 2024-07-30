Начали проектировать участок между автодорогой Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево и трассой М-2 "Крым" Началось проектирование участка, который продлит открытую осенью 2023 года автодорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево до трассы М-2 "Крым". Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. 30 июля, 16:40 Построят новый участок дороги. Обложка © mos.ru

Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку. Она стала самым масштабным проектом, реализованным в ТиНАО, после введённых в эксплуатацию участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Теперь планируется продлить её дальше на восток до обводной дороги с последующим выходом на ещё одну федеральную магистраль — М-2 "Крым", Симферопольское шоссе. Протяжённость линейного объекта составит 3,5 километра.

Новый участок станет продолжением поперечной дороги, которая идёт до трассы М-2 "Крым" и добавит к нему ещё одну федеральную магистраль, чтобы в перспективе новая дорога объединила все действующие и планируемые объекты. Так, будет создана трасса протяжённостью около 45 километров. Она станет полноценным дублёром ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до автодороги М-2 "Крым".

В результате строительства новой дороги появятся удобные выезды из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ на Варшавское и Симферопольское шоссе. К тому же станет проще добираться до станции Остафьево второго Московского центрального диаметра.

До середины 2025 года планируется завершить разработку, а в 2027-м вести объект в эксплуатацию.

Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево стала продолжением трассы Калужское шоссе — Яковлево. Общая протяжённость прямого пути от Троицка до Щербинки составила 17 километров. Проект включал в себя строительство трёх искусственных сооружений: путепровода через железнодорожные пути Курского направления, эстакады вдоль хода Варшавского шоссе, а также моста через реку Десну.

В Троицком и Новомосковском округах с 2012 года построили 390 километров автомобильных дорог, около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе шесть путепроводов через железнодорожные пути и 39 мостов.

После присоединения к столице новых территорий здесь в полтора раза увеличилась общая протяжённость автодорог. Сегодня она составляет почти тысячу километров. Благодаря реализации проектов по строительству дорог и мостов плотность движения в ТиНАО снизилась на 20 процентов.

В ТиНАО, кстати, активно развивается дорожный каркас. До 2026 года здесь построят почти 100 километров дорог.

Улучшение транспортной доступности — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина