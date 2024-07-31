80 столичных площадок готовят к строительным работам по программе комплексного развития территорий На подготовленных площадках в столице построят жилые дома, в том числе для программы реновации, а также общественно-деловые и промышленные объекты. 31 июля, 09:00 В Москве 80 площадок готовят к строительным работам. Обложка © mos.ru

В Москве общая площадь участков, которые ожидает крупный редевелопмент, составляет 964 гектара. Сейчас по ним готовятся проекты планировки территорий или уже осуществляется их освобождение от текущей застройки. Общие сроки реализации проектов КРТ, включая все подготовительные мероприятия, колеблются от четырёх до 26 лет — в зависимости от площади и объёмов строительства. В результате на новых участках будет создано около 228 тысяч рабочих мест.

На трёх важных участках в районах Тимирязевский, Войковский и Щукино инвесторы уже приступили к строительству жилых и деловых кварталов. Там будет возведено более 785 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

После завершения подготовки территорий начнётся этап строительства нулевого цикла. По 80 проектам возведут 21,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 11,9 миллиона квадратных метров жилья, из которых более 3,7 миллиона квадратных метров предназначено для программы реновации и других городских нужд, а также свыше 9,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых и промышленных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 80 процентов проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами.

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать многофункциональные городские кварталы с развитой инфраструктурой и комфортными условиями для жизни и работы. Они появляются на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Там проектируются дороги, строится жилая недвижимость и создаётся вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведётся по поручению Сергея Собянина.

Авторы Валерия Мишина