Москвичам рассказали о строящихся в городе дорогах и транспортных развязках

В Москве развивают дорожный каркас и создают удобные транспортные связи. Так, на 75% готов прямой съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в сторону Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас без остановки движения поездов строим эстакаду над ж/д путями. Благодаря новому маршруту водителям не придётся делать крюк на этом участке, кроме того, снизится загруженность на Каспийской улице", — указал градоначальник.

Открыть движение по эстакаде планируется осенью 2024 года. В результате улучшится транспортная доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево, в которых проживает порядка 450 тысяч человек.

Также на три четверти готов автомобильный мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева (район Филёвский Парк, Западный административный округ). Благодаря сооружению удалось соединить два берега, сейчас специалисты строят подъездные пути и подземный переход. После ввода моста в эксплуатацию появится прямая связь между районами Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники. Проживающие там москвичи смогут комфортно добираться до станции "Мнёвники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а территорию Мнёвниковской поймы интегрируют с Национальным космическим центром (НКЦ).

Строительство моста длиной 231 метр с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов началось в январе 2020 года. Движение речного транспорта во время работ не останавливается. Завершить строительство планируется до конца года. Конструкция будет иметь четыре опоры. Основные части покрасят в алый цвет. Их украсят архитектурно-художественной подсветкой, которая также будет выполнять функцию дополнительного освещения в тёмное время суток.