В Москве до конца года благоустроят ещё около 20 км набережных Яузы

В Москве в 2024 году планируется благоустроить около 20 км набережных Яузы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В течение нескольких лет занимаемся поймой и набережными реки Яузы. Вначале делали в верховьях, парковые территории, особо охраняемые. Это огромная работа, которую мы проводили последние лет пять. Вот дошла очередь до впадения Яузы в Москву-реку, укрепления набережных, их ремонта и создания благоприятной и комфортной среды для пешеходов и автомобилистов", — рассказал градоначальник.

По словам Собянина, набережные реки Яузы комплексно не реконструировались около 30–40 лет и пришли за это время в достаточно неприятное состояние: разрушились бордюры, искривились тротуары, география проезжей части и траектория набережных непонятна. Поэтому было решено провести комплексное благоустройство.

В результате жители и гости столицы получат комфортное пространство для прогулок. Изменится и транспортная схема на большей части набережных: специалисты расширят тротуары за счёт оптимизации проезжей части. Кроме того, планируется организовать двустороннее движение и изменить маршруты пассажирского транспорта на Подгорской и Устьинской (частично) набережных. Благодаря этому возрастёт их пропускная способность, включая перекрёстки с Яузской улицей и Котельнической набережной.

Всего специалисты отремонтируют 244 тысячи кв. м проезжей части, 160 тысяч кв. м пешеходных тротуаров и заменят 91 тысячу погонных метров бордюрного камня. Также в планах разбить 156 тысяч кв. м газона, заменить 947 опор наружного освещения, обустроить более 60 новых пешеходных переходов. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастят не менее чем 200 опорами контрастного освещения. Помимо того, будет установлено 15 современных остановок наземного городского общественного транспорта, 28 стел пешеходной навигации, более 600 лавочек и урн на пешеходных тротуарах. А ещё на набережных появится 152 велопарковки и по четыре отремонтированных автодорожных и пешеходных моста. Окончание работ намечено на третий квартал 2024 года.

Яуза является второй по величине рекой столицы. Она протекает в северо-восточной и центральной частях города. Общая длина реки — 48 километров, из которых около 28 расположено в границах города. Исток Яузы расположен в болотах на территории Лосиного Острова, а устье — в центре Москвы у Большого Устьинского моста.