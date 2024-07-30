Новые станции, первый центр долголетия и реновация: Как развивается район Марьина Роща

Московский район Марьина Роща является одним из самых старых и давно сложившихся, но тем не менее он продолжает активно развиваться. Так, туда пришли БКЛ и МЦД, а также открылся первый в столице центр московского долголетия. Кроме того, обновляется жилой фонд и социальная инфраструктура, рассказал мэр города Сергей Собянин.

По индивидуальному проекту в Марьиной Роще построили многоэтажный двухсекционный жилой комплекс с подземной автостоянкой. В новостройке площадью 16,4 тысячи квадратов 286 квартир, в которых улучшенная отделка. Всё сделано в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. В ближайшие дни туда начнут заезд 169 семей. Всего в районе в программу реновации включили 24 дома. В новые квартиры переедет 3,9 тысячи человек. Первый этап реновации в Марьиной Роще продлился с 2020 по 2024 год, было расселено семь домов, ещё три снесены. Во вторую волну (2025–2028) попадут 16 многоэтажек. Третий этап намечен на 2029–2032 годы.

Также в Марьиной Роще обновляют детскую поликлинику в 9-м проезде. В последние годы в здании 1977 года постройки площадью около двух тысяч квадратов размещался филиал № 3 детской городской поликлиники № 99, медпомощь там получает примерно восемь тысяч юных горожан. Комплексная реконструкция началась в сентябре прошлого года. Специалисты почти полностью перестроят здание так, чтобы оно соответствовало новому московскому стандарту. В поликлинике будет работать 80 человек, в том числе 31 врач (педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, травматолог-ортопед, невролог, физиотерапевт, специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики). Окончание работ намечено на осень.

Весной 2023 года стартовал капремонт второго корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи 1981 года постройки на улице Двинцев. В семиэтажном строении площадью девять тысяч квадратов создадут максимально комфортную среду для пациентов, родственников и медработников в соответствии с требованиями ВОЗ по оказанию качественной паллиативной помощи. В результате получится пространство, максимально приближенное к домашнему. В новом корпусе мощностью 90 коек будет работать около 250 человек, включая врачей и сотрудников среднего и младшего медицинского звена. Завершить ремонт планируется до конца года.

Марьина Роща находится на северо-востоке Москвы. Там проживает более 60 тысяч горожан. За последние годы в рамках программы "Мой район" в Марьиной Роще реализовали множество проектов, нацеленных на повышение качества жизни. Так, были открыты станции "Рижская" и "Марьина Роща" БКЛ, появился городской вокзал "Марьина Роща" МЦД-2 и МЦД-4 и станция "Рижская", где останавливаются поезда второго диаметра. Благодаря новым объектам горожане могут экономить в пути до 45% времени. Также начато строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. В зоне её обслуживания проживает около 200 тысяч человек, 40 тысяч из которых — в пешей доступности от будущей станции.

В 2019 году в Марьиной Роще на улице Сущёвский Вал появился первый в столице центр московского долголетия. Сегодня здесь работает свыше 100 клубов по интересам, которые создали сами горожане старшего поколения.