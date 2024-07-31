Жителям столицы рассказали о необычных проектах объединения "Выставочные залы Москвы"

В столице 11 лет назад было создано объединение "Выставочные залы Москвы". За это время на его площадках прошло 2,5 тысячи выставок, которые ежегодно посещает более 270 тысяч человек.

"Большинство нынешних выставочных залов было открыто в разных районах Москвы в конце 1980-х годов. Тогда это были автономные пространства для свободных художников, не входивших в профильные ассоциации. В 2013 году мы решили вдохнуть в них новую жизнь, создав объединение "Выставочные залы Москвы", — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего в объединение входит 23 галереи в девяти округах и одна, открытая в виртуальной реальности.

Галерея "На Шаболовке" активно занимается развитием музея авангарда, экспозиции которого посвящены архитектуре Москвы 1920–1930-х годов. В числе экспонатов — археологические находки, документы, книги, мемориальные предметы, фотографии, интервью, макеты и чертежи зданий. Всего там представлено свыше 200 предметов, фотографий и документов. При этом экспозиция регулярно пополняется.

Галерея "Краснохолмская" реализует проект с необычным названием SA)) _gallery. Он знакомит посетителей с саунд-артом — современным экспериментальным звуковым искусством. Галерея специализируется на новейших формах искусства, реагирующих на развитие науки и техники. Цель этого пространства — стать местом встреч для учёных, инженеров, художников и всех, кого интересует влияние технологий на искусство и общество. А ещё там уделяют много внимания проблемам экологии.

Центр идентичности — музей района открыт в галерее "Беляево". Его главной целью является документирование и анализ районного архива источников и артефактов. Центр представляет собой не традиционный краеведческий музей, а динамичное и трансформируемое пространство с медиатекой. Там проходят выставки художников, работающих в различных направлениях: графике, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, фотографии, создании арт-объектов и инсталляций.

Галерея "Парк" сотрудничает с местным сообществом и реализует выставочные проекты, связанные с историей и наследием района Тимирязевский. Там можно посетить выставки, дискуссии, семинары, лекции, кинопоказы, встречи, обсуждения, экскурсии и другие мероприятия. Гости смогут узнать новые имена современного искусства.

Музей истории куклы расположен в потайной комнате галереи "Давыдково". В числе экспонатов театральный реквизит из Индии, Китая, Индонезии, Японии, Чехии, Франции, Испании.

В виртуальном пространстве существует "Мета-галерея 23", где представлены работы цифровых художников. Открыть для себя новый иммерсивный формат можно не выходя из дома.

Одним из новых членов объединения стала "Галерея на Трубной", которая занимается поддержкой молодых художников. Задача пространства заключается в популяризации российского современного искусства разных жанров и предоставлении возможности обучения и дальнейшей реализации работ молодым творцам.

Сразу две галереи ("Выхино" и "Печатники"), а также независимый театр архитектурной формы "Мастерская ТАФ" объединил проект "Протомузей", знакомящий посетителей с материально-предметной культурой прошлого и её отражением в современном дизайне и искусстве.

Объединение "Выставочные залы Москвы" уже пятый год проводит фестиваль "Частоты". Он представляет собой серию программных выставок на тему научного искусства. Пятый сезон "Частоты 5.0. Разность потенциалов" презентует серию выставочных проектов, посвящённых исследованию таких физических феноменов, как поле, энергия, импульс, частота, звук, свет, цвет, дифракция и интерференция. Авторы отобразят в контексте художественного осмысления разнообразие современных трактовок материальности.

Другой фестиваль — "Русский стиль. Взгляд из XXI века" — стремится переосмыслить традиционные формы, орнаменты и ремёсла России, соединив их с новыми трендами в моде, дизайне и прикладном искусстве. Данный проект будет реализован на нескольких площадках объединения в течение года.

Фестиваль "Книж-Движ" предназначен для детей. Он приобщает юных читателей к богатству мировой культуры и изобразительному искусству через книжную иллюстрацию. В мероприятии принимают участие лучшие иллюстраторы России. С помощью чтения ребёнок познаёт окружающий мир, а иллюстрация как важнейший элемент книги помогает расширить восприятие произведения, а также помочь сформировать образ и оценку событий и героев.

В 2024 году объединение вышло за пределы галерей и представило работы художников на четырёх станциях метро — "Киевской", "Достоевской", "Парке культуры" и "Римской". Таким образом авторы могут создавать работы прямо на станциях метрополитена, который и сам является масштабным произведением искусства.