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1 августа, 06:35

В Москве мужчина упал со второго этажа при попытках вернуть возлюбленную

В Москве влюблённый мужчина сорвался со стены второго этажа, когда забрался признаться в любви даме сердца, которая не пустила его в двери. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина, сорвавшийся с фасада в Москве. Фото © SHOT

Мужчина, сорвавшийся с фасада в Москве. Фото © SHOT

Инцидент случился вечером понедельника, когда 33-летний "Дон Жуан" примчался мириться с бывшей девушкой. Раз не пустили в двери, мужчина решил лезть по фасаду здания к окну, но сорвался и рухнул вниз. Ему вызвали скорую и отвезли в реанимацию. Сейчас за его здоровье сражаются медики.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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