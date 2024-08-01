В Москве мужчина упал со второго этажа при попытках вернуть возлюбленную

В Москве влюблённый мужчина сорвался со стены второго этажа, когда забрался признаться в любви даме сердца, которая не пустила его в двери. Об этом сообщает SHOT .

Инцидент случился вечером понедельника, когда 33-летний "Дон Жуан" примчался мириться с бывшей девушкой. Раз не пустили в двери, мужчина решил лезть по фасаду здания к окну, но сорвался и рухнул вниз. Ему вызвали скорую и отвезли в реанимацию. Сейчас за его здоровье сражаются медики.