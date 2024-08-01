Блогеру Билу вскроют сломанную ногу, чтобы решить вопрос о возможной ампутации

Блогеру Эдварду Биллу вскроют сломанную ногу, чтобы решить вопрос о её возможной ампутации. Пранкера доставили в больницу 31 июля в гнойное отделение одной из больниц столицы, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в клинике ему провели дополнительное обследование. Скоро медики вскроют ему ногу и примут решение о возможной ампутации. До помещения в спецприёмник у Била диагностировали открытый перелом костей левой ноги, который он получил во время езды на самокате. Пранкеру пересадили части кожи, а внутрь ноги установили спицу.