Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 08:22

Третье частичное обрушение произошло в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ

В многоквартирном доме в свердловском Нижнем Тагиле, в котором прогремел взрыв, произошло третье частичное обрушение. Об этом пишет Mash. На видео — обстановка на месте инцидента.

Обстановка на месте взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле. Видео © Mash

В результате обрушения никто из спасателей или местных жителей не пострадал. Как пишет ТАСС, на месте упало несколько бетонных плит. Во дворе работает спецтехника.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров