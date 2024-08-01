Третье частичное обрушение произошло в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ

В многоквартирном доме в свердловском Нижнем Тагиле, в котором прогремел взрыв, произошло третье частичное обрушение. Об этом пишет Mash . На видео — обстановка на месте инцидента.

Обстановка на месте взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле. Видео © Mash

В результате обрушения никто из спасателей или местных жителей не пострадал. Как пишет ТАСС, на месте упало несколько бетонных плит. Во дворе работает спецтехника.