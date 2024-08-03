В Санкт-Петербурге прошёл первый в истории стендап-концерт на воде Стендап-артисты Москвы и Петербурга организовали первый в истории "SUP-стендап" — комедийный концерт на воде. Выступление комиков стало частью международного фестиваля сапсёрфинга "Фонтанка SUP", который 3 августа состоялся в Северной столице. 3 августа, 13:06 Стендап-комики выступили на сапбордах в Петербурге. Обложка © Пресс-служба фестиваля "Фонтанка SUP"

На надувной плавучей сцене выступили участники популярных телевизионных проектов: Алексей Квашонкин, Гурам Демидов, Влад Васильев. Вместе с сапсёрферами они проплыли восьмикилометровый маршрут по рекам и каналам в историческом центре Петербурга.

— Я раньше как-то не задумывался, что аббревиатура SUP расшифровывается как Stand Up Paddleboard — "доска для гребли стоя". И это можно объединить со стендапом как комедийным жанром. И когда организаторы мне предложили поучаствовать в первом в мире фестивале стендапа на воде, я подумал: "О, крутая идея, я точно в деле!" — отметил Гурам Демидов.

Фото © Пресс-служба фестиваля Фонтанка SUP

Зрителями шоу стали несколько тысяч человек — участники фестиваля и болельщики вдоль набережных. Также в прямом эфире концерт транслировался в социальной сети "ВКонтакте".

"Фонтанка SUP" — ежегодный речной карнавал Санкт-Петербурга. В 2024 году в нём приняло участие более 10 тысяч сапсёрферов из 235 городов России и 12 стран мира, среди них представители Эстонии, Франции, Боливии, Южной Кореи, Австралии, Швейцарии, Египта. Представители Книги рекордов России официально зарегистрировали на фестивале самый массовый совместный заплыв.

Необычное достижение принадлежит экипажу 15-метрового сапборда, для управления которым понадобилось полсотни гребцов. В команду вошли сотрудники "Газпром нефти" и студенты петербургских вузов и колледжей.

Фото © Пресс-служба фестиваля "Фонтанка SUP"

— Сапсёрфинг уже давно стал для меня любимым летним видом спорта. Когда мне предложили поучаствовать в команде и вместе поставить рекорд, я сразу согласилась. Это был абсолютно новый, очень интересный опыт со спортивным азартом и праздничной атмосферой, — отметила Виктория Толстикова, выпускница Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Авторы Валерия Мишина