Ввели в кому: Врачи борются за жизнь москвича, на рыбалке задевшего удочкой ЛЭП

Рыбаку сожгло 50% кожи в момент броска спиннинга в Москве — он зацепил ЛЭП, сейчас мужчина в коме. По данным SHOT, вечером в пятницу 38-летний Руслан пошёл на Песьевский пруд в посёлке Щаповское, чтобы половить рыбу на спиннинг. Мужчина попытался закинуть снасти в воду, но задел высоковольтную линию электропередачи, из-за чего получил сильный удар током.