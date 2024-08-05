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Регион
5 августа, 08:45

Ввели в кому: Врачи борются за жизнь москвича, на рыбалке задевшего удочкой ЛЭП

В Подмосковье мужчина получил 50% ожогов тела, задев удочкой ЛЭП

Рыбаку сожгло 50% кожи в момент броска спиннинга в Москве — он зацепил ЛЭП, сейчас мужчина в коме. По данным SHOT, вечером в пятницу 38-летний Руслан пошёл на Песьевский пруд в посёлке Щаповское, чтобы половить рыбу на спиннинг. Мужчина попытался закинуть снасти в воду, но задел высоковольтную линию электропередачи, из-за чего получил сильный удар током.

Руслан, чуть не погибший от удара тока на рыбалке в Подмосковье. Фото © SHOT

Руслан, чуть не погибший от удара тока на рыбалке в Подмосковье. Фото © SHOT

В итоге его экстренно госпитализировали с ожогами 50% тела, сейчас он в искусственной коме.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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