Осуждённый за мошенничество бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся с СВО
Шамиль Исаев. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Бывший заместитель председателя Правительства Дагестана Шамиль Исаев, осуждённый за мошенничество, вернулся из зоны проведения спецоперации. Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев. Он прибыл в регион на "побывку".
"Шамиль Исаев <...> провёл сегодня встречу со своими родными и друзьями", — написал глава.
О том, что Исаев находится в зоне боевых действий, стало известно в феврале этого года. Глава региона отметил, что это первый высокопоставленный чиновник из Дагестана на СВО.
Напомним, что в 2019 году Исаев попал в поле зрения правоохранителей. Его и ещё несколько чиновников обвинили в коррупции и мошенничестве. У его подельников были найдены пистолеты и автоматы из золота.