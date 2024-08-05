Осуждённый за мошенничество бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся с СВО

Бывший заместитель председателя Правительства Дагестана Шамиль Исаев, осуждённый за мошенничество, вернулся из зоны проведения спецоперации. Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев. Он прибыл в регион на "побывку".

"Шамиль Исаев <...> провёл сегодня встречу со своими родными и друзьями", — написал глава.

О том, что Исаев находится в зоне боевых действий, стало известно в феврале этого года. Глава региона отметил, что это первый высокопоставленный чиновник из Дагестана на СВО.