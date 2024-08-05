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Регион
5 августа, 09:17

Осуждённый за мошенничество бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся с СВО

Шамиль Исаев. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Шамиль Исаев. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Бывший заместитель председателя Правительства Дагестана Шамиль Исаев, осуждённый за мошенничество, вернулся из зоны проведения спецоперации. Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев. Он прибыл в регион на "побывку".

"Шамиль Исаев <...> провёл сегодня встречу со своими родными и друзьями", — написал глава.

О том, что Исаев находится в зоне боевых действий, стало известно в феврале этого года. Глава региона отметил, что это первый высокопоставленный чиновник из Дагестана на СВО.

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Напомним, что в 2019 году Исаев попал в поле зрения правоохранителей. Его и ещё несколько чиновников обвинили в коррупции и мошенничестве. У его подельников были найдены пистолеты и автоматы из золота.

Николай Рюмин
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