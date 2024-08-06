В Госдуме требуют проверить SPAR после расследования SHOT ПРОВЕРКИ о просрочке
В Госдуме требуют проверить сеть SPAR после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ о просрочке и антисанитарии в магазинах сети. Как пишет SHOT, депутат Олег Леонов написал обращение в Роспотребнадзор c просьбой провести проверку супермаркетов, где телеграм-канал нашёл грубые нарушения санитарного законодательства — там в бутерброды накладывали утилизированную курицу, а в пиццу — протухшую колбасу и почерневшие шампиньоны.
Откровенная просрочка в готовой еде, наглый перебив маркировки и повсеместная грязь были обнаружены агентами SHOT ПРОВЕРКИ в магазинах SPAR по адресам в Москве: Ферганская улица, 21, Ленинская Слобода, 26, стр. 2, "Глобал молл".
Редакция SHOT ПРОВЕРКИ также направила обращение в Роспотребнадзор, прикрепив результаты своего расследования. Мы настоятельно просим проверить магазины известной сети SPAR, где сотрудники подвергают опасности своих покупателей, без угрызения совести продавая им откровенную просрочку.
Life.ru