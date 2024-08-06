При взрыве в пятиэтажке в Москве пострадал мужчина, жильцов эвакуируют

В результате взрыва в московской пятиэтажке в районе Фили-Давыдково пострадал мужчина, до него сейчас пытаются добраться спасатели. Жителей двух подъездов эвакуируют, сообщает SHOT.

Выбито несколько стёкол. Пожара не произошло, но есть задымление. По уточнённым данным, причина взрыва — "детонация неустановленного предмета".