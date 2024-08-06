При взрыве в пятиэтажке в Москве пострадал мужчина, жильцов эвакуируют
В результате взрыва в московской пятиэтажке в районе Фили-Давыдково пострадал мужчина, до него сейчас пытаются добраться спасатели. Жителей двух подъездов эвакуируют, сообщает SHOT.
Выбито несколько стёкол. Пожара не произошло, но есть задымление. По уточнённым данным, причина взрыва — "детонация неустановленного предмета".
Напомним, взрыв произошёл в квартире на пятом этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. На месте работают экстренные службы.
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