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Регион
6 августа, 09:19

При взрыве в пятиэтажке в Москве пострадал мужчина, жильцов эвакуируют

В результате взрыва в московской пятиэтажке в районе Фили-Давыдково пострадал мужчина, до него сейчас пытаются добраться спасатели. Жителей двух подъездов эвакуируют, сообщает SHOT.

Выбито несколько стёкол. Пожара не произошло, но есть задымление. По уточнённым данным, причина взрыва — "детонация неустановленного предмета".

Напомним, взрыв произошёл в квартире на пятом этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. На месте работают экстренные службы.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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