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6 августа, 09:36

Опубликовано фото из квартиры в Москве, где взорвалась граната

SHOT публикует фото из квартиры в московском районе Фили-Давыдково, где взорвалась граната. По данным телеграм-канала, погибший — 62-летний мужчина. Он жил в квартире с супругой, но женщины в момент происшествия дома не было.

Квартира в Москве, где произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Квартира в Москве, где произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT

Напомним, взрыв произошёл в квартире на пятом этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. На месте работают экстренные службы. Сначала сообщалось о хлопке газа и двух пострадавших. Затем стало известно, что причина взрыва — сдетонировавшая граната.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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