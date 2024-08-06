Опубликовано фото из квартиры в Москве, где взорвалась граната
SHOT публикует фото из квартиры в московском районе Фили-Давыдково, где взорвалась граната. По данным телеграм-канала, погибший — 62-летний мужчина. Он жил в квартире с супругой, но женщины в момент происшествия дома не было.
Квартира в Москве, где произошёл взрыв гранаты. Фото © SHOT
Напомним, взрыв произошёл в квартире на пятом этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. На месте работают экстренные службы. Сначала сообщалось о хлопке газа и двух пострадавших. Затем стало известно, что причина взрыва — сдетонировавшая граната.
Обложка ©
Life.ru