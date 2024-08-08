Странное движение: Учёные встревожены поведением объекта в созвездии Геркулеса Наблюдаемое небольшое светило практически во всём похоже на нашу родительскую звезду, но одна загадочная особенность отличает его не только от Солнца, но и от всех бесчисленных звёзд во Вселенной. 7 августа, 21:25 В созвездии Геркулеса наблюдают то, что не удаётся объяснить. Обложка © "Шедеврум"

Речь идёт о звезде V889 Геркулеса, которая расположена в 115 световых годах от нас, то есть, можно сказать, в наших ближайших космических окрестностях. Напомним, наша галактика Млечный Путь занимает пространство протяжённостью порядка сотни тысяч световых лет.

Так вот, по характеристикам этой звезды учёные могут судить, что это просто вылитое наше Солнце в молодости. По массе, размерам, яркости, температуре она практически точно такой же жёлтый карлик, разве что самую малость побольше и очень интенсивно вращается вокруг своей оси: один оборот занимает примерно 32 часа. Для сравнения, Солнцу на оборот требуется около месяца. По оценкам астрономов, этому Солнцу Геркулеса — всего 45–50 миллионов лет. Для такой маленькой звезды это младенческий возраст. Солнце превосходно горит уже 4,5 миллиарда лет и, по всем прогнозам, продержится ещё столько же. В целом карликовые звёзды славятся как долгожители, а вот массивные иссякают за жалкие 10–15 миллионов лет.

Солнце — типичный пример звезды класса жёлтых карликов. Фото © Wikipedia / NASA/SDO/AIA/S

Но есть одна вещь, которая при наблюдениях V889 Геркулеса очень озадачивает. Дело в том, что любая звезда — это вращающийся газовый шар. И вращается он очень интересно, не так, как твёрдая планета: разные её части движутся с разными скоростями. Это называется дифференциальным вращением. И до сих пор всегда наблюдалась одна и та же тенденция: на экваторе звезды вещество мчится заметно быстрее, чем на полюсах. Чем выше широта, тем медленнее должно быть вращение. Естественно, самый близкий и очевидный пример — это ближайшая к нам звезда, то есть Солнце: его экваториальная часть оборачивается вокруг оси вращения за 25 суток. Полярные регионы немного запаздывают: им на это надо 34 дня.

Астрофизики считают, что здесь дело в конвекции, то есть в вертикальном перемешивании вещества в звезде. Оно "варится", как каша, снизу поднимается более горячее, вниз опускается более холодное (если можно так выразиться о солнечном веществе). И получается так, что на экваторе плазма поднимается перпендикулярно оси вращения и тем самым увеличивает скорость этого вращения.

Созвездие Геркулеса. Фото © Wikipedia / Maurizio Cabibbo

Эту разницу в скоростях движения солнечного вещества замечают по движению солнечных пятен в разных широтах. И на других "солнцах" тоже есть свои пятна. Звёздные пятна. Причём такие, как на Солнце, астрономы разглядеть не могут, а могут замечать только совершенно огромные — занимающие вплоть до трети поверхности звезды. Конечно, наличие таких пятен вызывает периодические потускнения звезды, которые повторяются очень долго: большие звёздные пятна могут сохраняться и несколько лет.

Аномалия вращения звезды V889 Геркулеса в представлении художника. Фото © https://www.helsinki.fi/en/news/space/rotation-nearby-star-stuns-astronomers

И с загадочной звездой в созвездии Геркулеса действительно происходят такие изменения яркости, по которым учёные распознают наличие огромных пятен. Эти пятна движутся, и таким образом удаётся вычислить скорости движения плазмы в разных частях звезды. Недавно исследователи тщательно подсчитали, сравнили эти скорости и обнаружили нечто совершенно неожиданное. Оказалось, что быстрее всего плазма на V889 Геркулеса носится на широтах порядка 40 градусов. То есть там даже быстрее, чем на экваторе. В остальном всё "как положено" — на полюсах медленно, на экваторе быстрее. Но почему в средних широтах такая скорость — новая загадка для исследователей звёзд. Подозревают, что чего-то ещё не знают о движении светил и о том, как работает их магнитное поле.

Авторы Адель Романенкова