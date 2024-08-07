7 знаменитых уроженцев Курской земли, которая сейчас борется с нацистами

Но наши бойцы и не думают сдаваться или отступать! Пусть трудно и тяжело на данный момент, но не оставят ребята на СВО Курск и деревни около него врагу. Столько знаменитых отечественных личностей были уроженцами Курской земли. Life.ru поддерживает наших бойцов и заодно вспоминает про самых знаменитых выходцев из Курска и области.

Владимир Винокур

Владимир Винокур родился 31 марта 1948 года в городе Курск. Фото © ТАСС / Булкин Сергей

Владимир Винокур — не только знаменитый российский артист, юморист и телеведущий, прославившийся своими выступлениями в жанре стендап-комедии и пародий, но и уроженец Курска. Он стал популярным благодаря участию в различных телевизионных программах и шоу, где демонстрировал свои комедийные таланты. Творчество Винокура сочетает в себе элементы сатиры и наблюдений за повседневной жизнью, что делает его выступления актуальными и близкими зрителям.

Монах Серафим Саровский

Святой Серафим Саровский, кому молятся россияне, появился на свет в Курской области. Фото © Wikipedia

Серафим Саровский — иеромонах из Саровского монастыря, один из самых почитаемых святых в России. Он родился 30 июля 1754 года в Курске и стал основателем и покровителем Дивеевского женского монастыря. В 1903 году монах был канонизирован Русской православной церковью по инициативе царя Николая II. Память преподобного Серафима отмечается ежегодно 15 января и 1 августа. Его считают одним из величайших русских святых наряду с Сергием Радонежским.

Печерский Феодосий

Православный монах Печерский Феодосий — один из покровителей Курской земли. Житийная икона XVII века. Фото © Wikipedia

Печерский Феодосий — один из наиболее почитаемых святых в православной церкви, основатель Киево-Печерской лавры и один из первых игуменов этой обители. Он был учеником святого Антония Печерского и сыграл ключевую роль в развитии монашества на Руси. Известен своей духовной мудростью, благочестием и заботой о нуждающихся. После его смерти в 1074 году он был канонизирован, и его память отмечается в православной церкви. Феодосия Печерского из Курска называют символом духовного возрождения и укрепления православия на Руси. Молитвы к нему и сегодня вдохновляют многих верующих.

Евгений Иванович Носов

Один из самых знаменитых советских писателей — Евгений Носов — тоже из Курской области. Фото © литературный-музей.рф

Евгений Иванович Носов — известный советский писатель, Герой Социалистического Труда и лауреат Государственной премии. Он появился на свет 15 января 1925 года в селе Толмачёво, расположенном в Курском уезде Курской губернии. Наиболее знаменитые произведения Носова — это "Усвятские шлемоносцы", "Подпасок", "Моя Джомолунгма", "В чистом поле за просёлком".

Никита Хрущёв

Знаменитый на весь Советский Союз Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв родился в Курской области. Фото © ТАСС / Соболев Валентин

Никита Хрущёв — советский политический деятель, занимавший пост Первого секретаря ЦК КПСС с 1953-го по 1964 год, также известен как премьер-министр СССР с 1958-го по 1964 год. Родился 15 апреля 1894 года в Калиновке — село в Хомутовском районе Курской области.

Никита Хрущёв прославился благодаря своей роли в десталинизации, когда начал осуждать репрессии и культ личности Иосифа Сталина, а также пытался реформировать экономику и улучшить условия жизни в стране.

Афанасий Афанасьевич Фет

Известный русский поэт Афанасий Фет тоже оказался уроженцем Курской земли. Фото © Wikipedia / Илья Репин

Афанасий Фет — русский поэт и писатель, публицист, родившийся в 1820 году и ушедший из жизни в 1892 году. Считается одним из ярких представителей русской лирической поэзии XIX века. Фет известен своим тонким чувством природы, эмоциональной глубиной и мастерством в использовании языка. Его стихи часто пронизаны романтическими мотивами, а также отражают личные переживания и чувства. Наиболее знаменитые произведения Фета: "Сияла ночь. Луной был полон сад", "Шёпот, робкое дыханье", "Учись у них, у дуба, у берёзы", "Я пришёл к тебе с приветом", "На заре ты её не буди", Не тем, Господь, могуч, непостижим…"

Леонид Ильич Брежнев

Леонид Ильич Брежнев не только знаменитая историческая личность, но и в какой-то степени уроженец Курской земли. Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

Леонид Ильич Брежнев — советский политический деятель, который занимал пост Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза с 1964-го по 1982 год. Он родился 19 декабря 1906 года в селе Каменское в Екатеринославской губернии (это недалеко от Курской области, менее 20 км) и стал одной из ключевых фигур в истории СССР.