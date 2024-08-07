Граната взорвалась в доме в подмосковной Лобне, мужчине оторвало руку

Взрыв прогремел в доме в подмосковной Лобне. Пострадал один человек. По данным SHOT, в квартире на первом этаже в микрорайоне Луговая взорвалась граната.

А накануне, 6 августа, взрыв гранаты произошёл в квартире в районе Фили-Давыдково в Москве. Сначала сообщалось о хлопке газа и двух пострадавших. Затем стало известно, что причина взрыва — сдетонировавшая граната. В результате погиб мужчина.