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7 августа, 09:07

Граната взорвалась в доме в подмосковной Лобне, мужчине оторвало руку

Пострадавший в результате взрыва гранаты в доме в подмосковной Лобне. Фото © Telegram/Типичная Лобня

Пострадавший в результате взрыва гранаты в доме в подмосковной Лобне. Фото © Telegram/Типичная Лобня

Взрыв прогремел в доме в подмосковной Лобне. Пострадал один человек. По данным SHOT, в квартире на первом этаже в микрорайоне Луговая взорвалась граната.

Пострадавший в результате взрыва гранаты в доме в подмосковной Лобне. Фото © Telegram/Типичная Лобня

Пострадавший в результате взрыва гранаты в доме в подмосковной Лобне. Фото © Telegram/Типичная Лобня

Мужчине оторвало руку, сейчас его экстренно госпитализируют.

А накануне, 6 августа, взрыв гранаты произошёл в квартире в районе Фили-Давыдково в Москве. Сначала сообщалось о хлопке газа и двух пострадавших. Затем стало известно, что причина взрыва — сдетонировавшая граната. В результате погиб мужчина.

Александра Вишнякова
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