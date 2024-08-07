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7 августа, 09:58

Life.ru узнал личность шахматистки, которая отравила соперницу ртутью в Дагестане

В Дагестане решается вопрос о возбуждении дела из-за отравления шахматистки

Шахматисткой, которая пыталась отправить соперницу на турнире в Дагестане, оказалась прошлогодняя чемпионка по быстрым шахматам Амина Абакарова. Об этом сообщает SHOT.

Амина Абакарова (слева) и Умайганат Османова (справа). Фото © SHOT

Амина Абакарова (слева) и Умайганат Османова (справа). Фото © SHOT

Абакарова заранее смазала ртутью шахматный стол своей главной конкурентки Умайганат Османовой, из-за чего у последней начались сильные головокружения, её затошнило. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение вреда средней тяжести.

В прошлом году Амина Абакарова победила на чемпионате СКФО по шахматам в Пятигорске, став лучшей из 30 участниц. Амина работает тренером шахматной школы имени А. Карпова, а также преподаёт в лицее № 8 в Махачкале. У Османовой своя шахматная школа.

Напомним, на чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы, в итоге девушке стало плохо. Life.ru публиковал видео с моментом "диверсии".

Обложка ©

Freepik.com/jcomp

Александра Вишнякова
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