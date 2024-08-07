Life.ru узнал личность шахматистки, которая отравила соперницу ртутью в Дагестане
В Дагестане решается вопрос о возбуждении дела из-за отравления шахматистки
Шахматисткой, которая пыталась отправить соперницу на турнире в Дагестане, оказалась прошлогодняя чемпионка по быстрым шахматам Амина Абакарова. Об этом сообщает SHOT.
Амина Абакарова (слева) и Умайганат Османова (справа). Фото © SHOT
Абакарова заранее смазала ртутью шахматный стол своей главной конкурентки Умайганат Османовой, из-за чего у последней начались сильные головокружения, её затошнило. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение вреда средней тяжести.
В прошлом году Амина Абакарова победила на чемпионате СКФО по шахматам в Пятигорске, став лучшей из 30 участниц. Амина работает тренером шахматной школы имени А. Карпова, а также преподаёт в лицее № 8 в Махачкале. У Османовой своя шахматная школа.