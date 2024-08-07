Гендиректор холдинга "Мастертел" найден мёртвым в Москве

Гендиректор холдинга "Мастертел" Виталий Езопов найден мёртвым у себя в квартире в Москве, сообщает SHOT.

Близкие забили тревогу накануне, когда 48-летний бизнесмен не появился в офисе. На звонки он не отвечал. Позже тело предпринимателя обнаружили на кровати в его квартире на Осенней. Визуально признаков насилия на теле не было.