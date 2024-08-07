Герасимов: ВСУ потеряли 315 военнослужащих на границе с Курской областью

За минувшие сутки в ходе попытки прорывав в Курскую область ВСУ потеряли 315 военнослужащих. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания руководителей силовых ведомств с президентом Владимиром Путиным.

Валерий Герасимов — о потерях ВСУ на границе с Курской областью. Видео © Life.ru

"Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными", — сказал Герасимов.