Пять событий в истории, которые произошли в этот день в разные годы в Москве, Хиросиме, Вашингтоне, пригороде Новочеркасска и Нагорном Карабахе.

8 августа в истории человечества: Трагедии в фотографиях и историях, которые сложно забыть

Ровно 24 года назад, 8 августа 2000 года, примерно в шесть часов вечера в подземном переходе на Пушкинской площади прогремел взрыв. Начинённое винтами и шурупами взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте убило 13 человек и ранило 118. Сам переход был сильно повреждён, а находящиеся в нём торговые павильоны — полностью уничтожены. Взрывное устройство находилось в дипломате, оставленном двумя мужчинами.

Фотография неизвестной девочки, видевшей взрыв ядерной бомбы в 1945 году, сделана спустя два дня, 8 августа. Атомный гриб стал последним, что она увидела собственными глазами. Напомним, 79 лет назад, 6 августа, Соединённые Штаты Америки обрушили на головы жителей Хиросимы атомную бомбу Little Boy. Взрыв произошёл в 600 метрах от госпиталя Сима, где находились тяжелобольные дети. А спустя три дня та же участь постигла Нагасаки. В одно мгновение погибло 80 тысяч человек. Позже эти цифры увеличились. От лучевой болезни и онкологических заболеваний, вызванных действиями США, к концу войны в Хиросиме и Нагасаки скончалось от 150 до 246 тысяч человек.

8 августа 1925 года над ступенями Капитолия был поднят огромный американский флаг членами ультраправой расистской террористической организации США ку-клукс-клан. Любители белых балахонов и колпаков проповедовали превосходство белых. В опале у них были не только чернокожие, но и все католики и коммунисты. Их идейные наследники сейчас борются с движением ЛГБТ* и зовутся третий клан.

Серийный маньяк-убийца Андрей Чикатило, также известный как "ростовский потрошитель", 8 августа 1983 года убил свою тринадцатую жертву — мальчика Игоря Гудкова, которому было всего 7 лет. Его тело нашли лишь спустя 20 дней.

История его преступлений началась куда раньше. В 1978 году втайне от жены Андрей Чикатило купил дом и превратил в свою секретную базу. Именно в нём душегуб совершил своё первое убийство — 9-летней Лены Закотновой, которую заманил в своё логово жвачкой. Он забил её до смерти и выбросил труп в реку. Огромное количество и других несчастных встретили свой конец в этих ветхих стенах боли и скорби.

8 августа — печальная дата и для жителей села Арцвашен. 32 года назад в этот самый день они лишились своих домов, когда их землю заняли азербайджанские войска. Во время первой карабахской войны силы Баку начали широкомасштабное наступление на позиции армян в Нагорном Карабахе.

На фото — дети в детском саду армянского села Арцвашен в 1990 году, ещё не знающие, что совсем скоро они станут беженцами.

Спустя годы жители села не теряют надежду и продолжают мечтать о возвращении в родные края. Большая их часть (примерно 70%) поселилась неподалёку — в городе Чамбараке. Это позволило людям сохранить статус общины Арцвашен, что в переводе означает "Орлиное село".